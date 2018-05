Segelsport pur vor Lindau

Die Abteilung Wassersport der TSG Lindau-Zech ist am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Mai, Gastgeber der 32. Auflage des Internationalen Katpokals Bodensee. Hieran schließt sich ein zweitägiges Regattatraining unter hochkarätiger Leitung an. Der Segelevent an diesem Wochenende wird klassenoffen ausgetragen und soll laut Veranstalter die größte Regatta ihrer Art in Süddeutschland sein.

Teilnehmer mit Booten aus unterschiedlichen Klassen und Herstellern gehen beim 32. Katpokal gemeinsamen in einem großen Feld an den Start. Nicht zuletzt der Mix aus Profis und Amateuren mache den Reiz dieser Regatta aus, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mehr als 40 Boote konnten zum 30-jährigen Katpokal-Jubiläum vor zwei Jahren begrüßt werden.

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr sollen 42 Boote an den Start gehen, wie Nicolai Bruns vom Organisationsteam tags zuvor mitteilte. Zwischen 9 und 10 Uhr ist die Steuermannsbesprechung anberaumt, regattaklar auf dem Wasser soll gegen 11 Uhr gestartet werden. „Für den Samstag ist richtig viel Wind angekündigt“, freut sich Bruns schon mächtig aufs Katpokal-Wochenende. Witterungsbedingt sollen so viel als mögliche Wettfahrten gleich am ersten Tag absolviert werden. Für Sonntag ist der Regattastart ebenfalls auf 10 Uhr terminiert, die Siegerehrung wird voraussichtlich gegen 14 Uhr über die Bühne gehen.

Zweitägiges Profitraining

Vor der IDB („Internationale Deutsche Bestenermittlung“) für die Klassenvereinigungen Formula 18 und Formula 16, welche vom 10. bis 13. Mai vor Lindau ausgetragen wird, veranstaltet die TSG Zech am Montag und Dienstag, 7. und 8. Mai, ein Regattatraining. Als Trainer konnte die Wassersportabteilung des Lindauer Vereins die mehrfachen Kieler Woche-Gewinner und Ex-Weltmeister im Formula 18-Katamaran – die Gebrüder Sach aus Schleswig-Holstein – gewinnen. An beiden Tagen werden Interessierte mit den Sach-Brüdern, die auch durch Top-Platzierungen bei der alljährlich stattfindenden Langstreckenregatta Rund Um bekannt sind, auf dem Wasser und an Land ambitioniert trainieren und trimmen. Der Veranstalter verspricht lange Arme an den Abenden.