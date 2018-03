Nächstes Endspiel gegen den Abstieg steigt am Samstag

Das erste Tischtennisteam der TSG Lindau-Zech empfängt am Samstag, 3. März, 19 Uhr, den TTC Ottenbronn zum Verbandsklassenspiel in der Zecher Mehrzweckhalle. Laut Vereinsbericht ist am Samstag auch das dritte TSG-Team in der Bezirksklasse gefordert.

Nach dem hohen Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten VfL Herrenberg, der jetzt die TSG Lindau-Zech als Tabellenletzten abgelöst hat, gehen die Spieler um TSG-Mannschaftsführer Daniel Rupflin hoch motiviert in die Begegnung gegen Ottenbronn. Die Gäste liegen mit drei Punkten Vorsprung auf dem siebten Tabellenplatz. In der Vorrunde unterlagen die Lindauer mit 5:9. Nachdem sie in der Rückrunde wieder in Bestbesetzung spielen können, stehen die Chancen für die Lindauer auf einen Punktgewinn sehr gut. Gerade zu Hause vor eigenem Publikum wollen sie ihr Bestes geben.

Die dritte Tischtennismannschaft der TSG Zech muss heute Abend in ihrem Punktspiel der Kreisliga B (Allgäu) bei den TTF Kisslegg antreten. Gegen das sehr junge Team der Gastgeber unterlagen die Lindauer in der Vorrunde äußerst knapp mit 6:9. Geblieben war bei der TSG das Gefühl, dass die Kisslegger, die zu diesem Zeitpunkt noch Tabellenführer waren, durchaus zu bezwingen gewesen war. Nun liegen sie einen Punkt vor den Gastgeber auf Tabellenrang drei. Allerdings fehlt bei den Zechern Teamkapitän Bernhard Radlinger. Für einen Punktgewinn müssen sie sich also kräftig ins Zeug legen.