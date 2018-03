Mannschaft aus Zech avanciert zum Favoritenschreck

Das dritte Tischtennisteam der TSG Lindau-Zech hat sich in dieser Saison zum Favoritenschreck der Kreisliga B entwickelt. Allerdings ist die Leistungsdichte laut Vereinsbericht sehr groß und so traten die Lindauer bereits zum vierten mal gegen einen anderen Tabellenführer an und siegten gegen Vogt II mit 9:7. Dabei konnten sie dreimal gewinnen, zuletzt am vergangenen Freitag gegen den SC Vogt. Dieser konnte dennoch knapp die Tabellenführung verteidigen, liegt einen Punkt vor den zweitplatzierten TTF Kißlegg und zwei Punkte von den an dritter Stelle liegenden Zechern.

Die Partie verlief von Anfang an sehr spannend und ausgeglichen. Dabei hatten die Lindauer den besseren Start. Björn Patzer/Bernhard Radlinger gewannen mühelos ihr Eingangsdoppel. Das Doppel Tobias Hotz/Andreas Rupflin schaffte beinahe eine Sensation gegen das Spitzendoppel der Gäste.

Am Ende setzte sich das Vogter Duo mit 11:9 im Entscheidungssatz durch. Marc Fuchs/Wolfgang Rupflin brachten die TSG in vier Sätzen mit 2:1 in Führung. Björn Patzer erhöhte anschließend ungefährdet auf 3:1. Einen schlechten Tag erwischte Tobias Hotz. Er unterlag der Nummer eins der Gäste mit 0:3, blieb dabei aber weit unter seinen Möglichkeiten.

Im mittleren Paarkreuz konnten sich die Zecher dann etwas absetzen. Marc Fuchs gewann scheinbar mühelos in drei Sätzen und Bernhard Radlinger hatte nur im zweiten Satz das Nachsehen und erhöhte auf 5:2. Im hinteren Paarkreuz verloren Wolfgang und Andreas Rupflin und es hieß nur noch 5:4.

Es bleibt spannend

Gegen den Spitzenspieler der Vogter blieb Björn Patzer auch bei seinem zweiten Einzel siegreich. Dagegen unterlag Tobias Hotz abermals. Auch in der Folge konnten sich die Zecher nicht entscheidend absetzen. Marc Fuchs musste den Anschlusspunkt zum 5:6 zulassen, während Bernhard Radlinger problemlos den alten Vorsprung wieder herstellte. Den achten Punkt steuerte dann Wolfgang Rupflin bei, der sich deutlich steigerte und mit 3:1 gewann. Auch Andreas Rupflin zeigte in seinem zweiten Einzel eine stärkere Leistung, konnte den siebten Punkt für die Gäste aber nicht verhindern. Somit musste das Schlussdoppel über Sieg und Niederlage entscheiden. Darin ließen Björn Patzer und Bernhard Radlinger keine Zweifel aufkommen, wer die Platte siegreich verlassen wird. In drei deutlichen Sätzen bezwangen sie das Einserdoppel der Gäste und sicherten den 9:7-Sieg für die TSG Lindau-Zech.

Damit ist für die TSG bei noch zwei verbleibenden Spielen von Abstieg bis Aufstieg noch alles möglich, sogar der Meistertitel wäre, wenn auch nicht mehr aus eigener Kraft, erreichbar.