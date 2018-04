Ein Punkt fehlt der TSG zur Relegation

Zum Saisonabschluss in der Tischtennis-Kreisliga B (Allgäu) hat am Wochenende die TSG Lindau-Zech III beim TSV Opfenbach II mit 9:5 gesiegt. Bis zum letzten Spieltag war laut Vereinsbericht nicht entschieden, wer die Saison auf dem dritten Tabellenrang beenden würde, der den Relegationsplatz um den Aufstieg bedeutete.

Das hing in erster Linie davon ab, wie der bis dahin Tabellendritte TSV Bodnegg am Abend spielen würde. Die Lindauer konnten sich diese Chance nur mit einem Sieg in Opfenbach wahren. Mit einer 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln fing alles nach Plan an. Björn Patzer/Bernhard Radlinger siegten in gewohnter Manier und sind damit mit 20:0-Siegen das mit Abstand beste Doppel der Liga. Auch Horst Lischinski/Wolfgang Rupflin wurden ihren Erwartungen gerecht. Tobias Hotz/Andreas Rupflin bekamen es mit dem zweitstärksten Doppel der Liga zu tun. Dabei machten sie eine gute Figur, unterlagen jedoch mit 1:3. Patzer, Hotz und Radlinger brachten die TSG in den Einzeln dann mit 5:1 in Führung. Horst Lischinski, Andreas und Wolfgang Rupflin unterlagen jeweils in vier Sätzen und ließen die Gastgeber nochmals auf 4:5 herankommen. Gegen den Spitzenspieler der Opfenbacher musste sich Patzer danach mächtig ins Zeug legen, er siegte mit 13:11 im fünften Satz. Hotz gewann sein zweites Einzel souverän, ehe Lischinski gegen den gegnerischen Abwehrstrategen über die ganze Distanz gehen musste. Hier unterlag der TSG-Spieler im Entscheidungssatz mit 14:16.

Danach hatten die Allgäuer nichts mehr zuzusetzen. Radlinger ließ auch in seinem Zweiten Einzel bei seinem Gegner keine Chance und gewann abermals 3:0. Wolfgang Rupflin setzte den Schlusspunkt: Im ersten Satz musste er noch der Erfahrung seines Kontrahenten Tribut zollen. Doch dann konzentrierte er sich und siegte am Ende ungefährdet. Damit hatten die Zecher mit diesem verdienten 9:5-Sieg ihren Anteil im Kampf um den dritten Platz erfüllt.

Am Ende blieb die Tabelle im oberen Drittel unverändert. Den Lindauern fehlte ein einziger Punkt, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.