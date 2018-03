Dritte der TSG Zech klettert nach Sieg über Ersten

Wie unterschiedlich Spiele gegen die gleiche Mannschaft laufen können, erlebte die zweite Tischtennismannschaft der TSG Lindau-Zech in Laupheim. In der Vorrunde mit 9:1 der überlegene Sieger, hatte man am Samstag mit 6:9 das Nachsehen.

Dabei fing es in den Eingangsdoppeln aussichtsreich an. Gerhard Meister und Reinhard Hengge siegten bereits das zweite Mal gegen das Einserdoppel. Uli Kunstmann und Rolf Martin mussten für ihren Sieg über fünf Sätze gehen. Auch wenn das Doppel drei mit Björn Patzer und Tobias Hotz an die Gastgeber ging, konnte man von einem gelungenen Start sprechen. Als im Anschluss sowohl Uli Kunstmann als auch Reinhard Hengge ohne Zählbares von der Platte gingen, brachte das die TSG das erste Mal ins Wanken. Dank des mittleren Paarkreuzes – Rolf Martin und Gerhard Meister zeigten sich in bester Spiellaune – führten die Lindauer wieder mit einem Punkt. Tobias Hotz plagte sich nicht nur mit seinem Gegner, sondern auch mit einer Grippe herum. Er konnte nicht die letzten Reserven mobilisieren und unterlag mit 0:3.

Gegner sind zu stark

Gewohnt nervenstark präsentierte sich Björn Patzer. Er sorgte mit einem sicheren 3:1 dafür, dass die Zecher mit 5:4 in die zweite Runde starteten. Doch war es nicht der Tag von Uli Kunstmann und Reinhard Hengge. Ihre Gegner spielten energischer und siegten verdient. Auf Rolf Martin war auch bei seinem zweiten Einsatz Verlass. Er glich in drei Sätzen zum 6:6 aus. Dass Gerhard Meister anschließend nicht an den Erfolg aus dem ersten Spiel anknüpfen konnte, lag an der Spielweise seines Gegners. Er musste sich in nur drei Sätzen geschlagen geben. Tobias Hotz war vor allem bei seinem zweiten Spiel die Beeinträchtigung anzumerken.

Hoffnung auf einen Punkt keimte auf, als Björn Patzer in den ersten beiden Sätzen stark aufspielte und beide für sich entschied. Doch war das Glück nicht auf seiner Seite. Er unterlag mit 2:3.

Einen unerwartet hohen Sieg landete die Dritte beim bisher Tabellendritten der Kreisliga B Allgäu Schomburg. Da Björn Pater und Tobias Hotz später noch in der zweiten Mannschaft aushelfen mussten und aus Zeitgründen bereits vor einem möglichen Schlussdoppel weiterfuhren, wurden Wolfgang und Andreas Rupflin im Einserdoppel aufgestellt. Somit kamen Björn Patzer/Bernhard Radlinger gleich gegen das bisher noch ungeschlagene Spitzendoppel der Gastgeber, das sie prompt mit 3:1 Sätzen bezwangen. Erstaunlich gut schlugen sich Wolfgang Rupflin/Andreas Rupflin gegen das Doppel zwei von Schomburg, unterlagen aber schließlich mit 8:11 im vierten Satz. Tobias Hotz/Horst Lischinski gewannen in drei Sätzen, trafen dabei aber auf unerwartet starke Gegenwehr.

In den Einzeln waren die Lindauer den Schomburgern überlegen. Björn Patzer und Tobias Hotz gewannen jeweils zweimal im vorderen Paarkreuz. Horst Lischinski, Bernhard Radlinger und Wolfgang Rupflin blieben ebenfalls ungeschlagen. Lediglich Andreas Rupflin musste seinem Trainingsrückstand Tribut zollen und ließ den zweiten Punkt für die Gegner zu. Mit diesem klaren Sieg rückte die TSG wieder auf den zweiten Tabellenrang vor.