Junge Violinistinnen spielen Stücke von Prokofjew, Ysaye und Sarasate

Über das Osterwochenende macht das Internationale Violinfestival junger Meister dem Anlass entsprechende Angebote, diesem Fest auch klingenden Glanz zu verleihen. Am Ostersonntag, 20. April, beginnt eine Matinée im Hotel Bad Schachen um 12 Uhr. Ausgewählte junge Meister präsentieren dort ihr Können im stilvollen Saal „Belle Epoque“. In einem etwa einstündigen Konzert ohne Pause bieten die jungen Virtuosen mitreißende Violinkunst. Anschließend besteht die Möglichkeit, im Restaurant des Hotels Bad Schachen am österlichen Lunchbuffet teilzunehmen.

Die in der Matinée auftretenden Künstler nehmen alle am Meisterkurs im Rahmen des Festivals teil und können auf große Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben verweisen. Professor Krzysztof Wegrzyn, Dozent des Meisterkurses, hat bereits drei junge Geigerinnen ausgewählt. Wie die Veranstalter mitteilen, ist die 19-jährige Anite Stroh aus Hamburg zum zweiten Mal unter den Teilnehmern des Violinfestivals und habe vor zwei Jahren als Solistin mit dem Jugend-Sinfonieorchester Dornbirn und ihrer Interpretation des Violinkonzerts von Tschaikowsky tief beeindruckt. Sie wird die fünf Melodien op. 35 von Sergej Prokofjew vortragen. Bereits im Alter von fünf Jahren gewann sie den Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Bundesebene und seither viele weitere Male. Aber auch auf internationaler Ebene hat sie große Erfolge vorzuweisen, was der „Grand-Prix“ beim „5. Concorso Internationale Valsesia Musica juniores“ in Italien und der erste Preis beim „6. Concorso de Instrumentos de Arco Julio Cardona“ in Portugal unterstreichen. 2013 war sie zuletzt Preisträgerin des Internationalen Jascha-Heifetz-Wettbewerbs in Vilnius.

Mit der 25-jährigen Japanerin Hiromi Kodama wird eine weitere preisgekrönte Studentin aus der Klasse von Professor Wegrzyn zu hören sein. Sie präsentiert die Etude en form de valse op. 52 Nr. 6 von Eugene Ysaye.

Die erst 14-jährige Sophie Wang gehört zu den jüngsten Teilnehmerinnen am Festival und wird bei der Matinée mit der Carmen-Fantasie von Pablo de Sarasate auftreten. Sie studiert bei Professor Igor Ozim in Salzburg. Trotz ihres jungen Alters ist auch ihre Erfolgsliste bereits lang. Zuletzt erspielte sie sich einen ersten Preis beim 7. Internationalen Louis Spohr Wettbewerb 2013 in Weimar. Erst kürzlich wurde sie vom Chefdirigenten der Philharmonie Baden Baden, Pavel Baleff, eingeladen, beim Silvester- und Neujahrskonzert 2015 in Baden-Baden als Solistin aufzutreten.

Tischreservierungen für das Lunchbuffet sind an der Rezeption des Hotel Bad Schachen unter Telefon 08382/2980 möglich. Karten für das Konzert am Ostermontag, 21. April, gibt es im Stadttheater Lindau, Telefon 08382/944650, im Lindaupark, Telefon 08382/277560, und bei der LTK GmbH, Telefon 08382/260035.