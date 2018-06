Beim traditionellen Lothar-Weis-Gedächtnis-Sportfest und zugleich oberschwäbischen Meisterschaften haben Antonia Aubauer und Daniel Herchenbach vom TSV Oberreitnau mit drei Siegen überzeugen können.

Nicht gerade einladend war das Wetter: Kälte den ganzen Tag über und leichter Nieselregen beeinträchtigten die Leistungen der antretenden Sportler. Umso erfreulicher die erzielten Zeiten und Platzierungen von Aubauer und Herchenbach. Mit einer Zeit von 13,63 Sekunden über 100m und 13,77 Sekunden über 80m Hürden kam Antonia nahe an ihre Bestleistungen heran und gewann beide Wettbewerbe. Den dritten Platz sicherte sie sich mit 9,06 Metern im Kugelstoßen.

Daniel Herchenbach bestritt seinen ersten Wettkampf für den TSV Oberreitnau. In einem bis zum Schluss spannenden 800m Lauf konnte er in der Männerklasse in guten 2:03,25-Minuten den Sieg für Oberreitnau erlaufen.

Beide Teilnehmer starten am kommenden Samstag, 13. Mai, für die Allgäuer Mannschaft beim Internationalen Ländervergleichskampf im Lindauer Stadion. Aubauer in der Staffel, über 100m und im Kugelstoßen, Herchenbach in der Staffel sowie über 1500m. Weitere Oberreitnauer Athleten im Allgäuer Team bei diesem sicherlich spannenden Wettkampf sind Jasmin Fackelmayer, Kathi Gries, Andrea Heimpel, Loris Werle, Joschka Feilhauer und Jan-Philipp Meurer. Der Wettkampf beginnt um 12 Uhr.

