Ein bisschen was Theoretisches, ein bisschen was Praktisches und obendrauf noch ein bisschen Geselligkeit. Das ist es, was der Maschinen- und Betriebshilfsring Lindau seinen Mitgliedern am alljährlich stattfindenden Feldtag bieten will. In diesem Jahr unter der Überschrift „Bodenschäden-Regulieren-Beheben“. Ein Thema, das trotz Fußball WM immerhin gut 100 Landwirte aus dem ganzen Landkreis Lindau zum landwirtschaftlichen Betrieb Georg Rogg nach Oberreitnau zog, wo sie Wissenswertes über den Umgang mit gepachteten Böden erfuhren, vierzehn Maschinen zur Bodenverbesserung sowohl auf Grünlandflächen wie auch in Obstplantagen vorgeführt bekamen und darüber hinaus vom Jungzüchterclub bewirtet wurden.

Immer wieder haben Landwirte mit Bodenschäden und der Frage nach der Behebung zu kämpfen. So wird etwa der Boden immer dort verdichtet, wo die Landwirte mit ihren schweren Fahrzeugen fahren. Sei es auf ihren Grünlandflächen, aber auch in Obstplantagen. Die Folgen sind, dass der Boden zu wenig belüftet ist und Regenwasser nicht in die Erde eindringen kann, sondern auf den Oberflächen stehen bleibt. Oder aber es ist so, dass die Böden von Natur aus zu nass sind, dadurch das Bodenleben und die Bodenstruktur geschädigt ist, der landwirtschaftliche Ertrag gemindert wird und deswegen Drainagen notwendig sind. Aber ganz gleich, was die Schäden nun verursacht hat, Landwirte sind rechtlich dazu verpflichtet ihre Böden zu schützen.

Deshalb hat der Maschinen- und Betriebshilfsring Lindau diese Thematik für seinen „Feldtag“ aufgegriffen und mit dem Thema Wildschweinschäden ergänzt. Ein Problem, das, so erklärte Geschäftsführer Adrian Dillmann, zwar aktuell im unteren Landkreis so gut wie gar nicht vorhanden sei, im oberen Landkreis dagegen bereits auf dem Vormarsch wäre. Dabei sei oft nicht klar, wer für Schäden, die Wildschweine auf landwirtschaftlich genutzten Flächen verursachen, aufkomme. Ebenso wenig sei vielen Landwirten klar, ob Pächter oder Verpächter die Verlegung von Drainagen bezahlen müssen. Dringliche Fragen also, die zu klären der Maschinenring den Juristen Christian Halm eingeladen hatte. In seinem einstündigen Vortrag erklärte der Jurist, mit dem der Maschinenring seit Jahren zusammenarbeitet und bei dem die Mitgliedslandwirte Anspruch auf eine kostenlose Beratung haben, nicht nur, dass ein Pächter sowohl die Neuverlegung von Drainagen als auch ihre Reparatur selbst bezahlen müsse. Darüber hinaus erklärte er auch, wie die Bauern grundsätzlich mit gepachtetem Land und damit mit den Böden umzugehen haben. Etwa, dass sie die Pachtflächen im selben Zustand zurückzugeben hätten, wie sie sie übernommen haben.

„Das spart Zeit und Nerven“

Eine Regelung, die im gleichen Maße für Tauschflächen zutrifft. Weshalb Halm eindringlich dazu riet ,nicht auf den Handschlag zu vertrauen, sondern auch dafür Pachtverträge abzuschließen. „Das spart Zeit und Nerven.“

Zeit und Nerven spart auch, wer einen Wildschaden sofort meldet. „Sonst verlieren Sie den Anspruch“, sagte Halm und erklärte, dass es die Jagdgenossenschaften seien, die für Schäden aufkommen müssten. Andererseits wiederum sei der Landwirt zur Schadensminderung verpflichtet. Müsse der Landwirt seinerseits zwar keine Schutzmaßnahmen ergreifen, so müsse er es aber sehr wohl dulden, wenn der Jäger dies tun will. Das gelte für Elektrozäune, Hochstände oder Radios ebenso wie für die Jagd an sich. Und obwohl Jäger und Landwirte oft nicht die besten Freunde seien, riet Halm daher: „Es ist besser dem Jäger kein Hofverbot zu erteilen.“

Praktisch wurde die Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen, als Dillmann die Landwirte zu den vierzehn Maschinen führte, von denen alle aus den Maschinengemeinschaften, von Fachhändlern oder Landwirten aus der Region kamen und manche sogar „Marke Eigenbau“ waren. Wie etwa Andreas Willhalms „Erdrutscher“, den der Obstbauer aus Schönau zum Einebnen verwendet. Oder der „Kabelpflug“, den sich Ralf Arnold aus Scheidegg zum Verlegen von Kabeln und Wasserleitungen konstruiert hat. Eine extra präparierte Wiesenfläche sowie eine angrenzende Obstplantage mit Fahrspuren machten es zudem möglich, dass verschiedene Maschinen vorgeführt werden konnten. Dabei zeigte sich: Auch wenn die ursprüngliche Bestimmung eine andere gewesen sein mag, so mancher Einebner eignet sich zur Behebung von Wildschweinschäden.