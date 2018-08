Vom leeren Pfarrhof zum belebten Pfarrzentrum

Das neue katholische Pfarrzentrum der Kirchengemeinde Münster Unserer Lieben Frau zu Lindau auf der Insel ist fertig. Nach zehn Monaten Umbau und Sanierung hat Pfarrer Georg Alois Oblinger zusammen mit zahlreichen Pfarrangehörigen und Gästen das Pfarrzentrum offiziell eingeweiht und den zuvor leerstehenden Pfarrhof zu dem werden lassen, was er durch die Sanierung werden sollte: Zu einem Ort der Begegnung. Insgesamt gesehen ist der rund 400 000 Euro teure und zur Hälfte bezuschusste Umbau knapp zehn Prozent teurer geworden als ursprünglich angenommen. Der Zeitrahmen wurde nur leicht überschritten.

„Was lange währt, wird endlich gut“, begann Kirchenpfleger Winfried Schlegel seine Rede. Allerdings bezogen sich seine Worte weniger auf den Umbau selbst. Denn der ist eigentlich im Zeitrahmen geblieben. Genau genommen war er, zumindest was den Rohbau betrifft, eine Punktlandung. Was zu Ostern noch nicht fertig war, sondern erst im Juni, sei der Innenausbau gewesen, sagte Schlegel der LZ. Die Steckdosen etwa seien noch nicht montiert gewesen, aber auch Vorhänge, Möbel und die Bilder an den Wänden hätten noch gefehlt. Kleinigkeiten eben, die einen Ort behaglich machen. Und dafür wurde er schließlich geschaffen. Und um ihn mit Leben zu füllen. Außerdem hätten die Gartenarbeiten samt Sanierung der Mauer erst im April begonnen.

Unvorhergesehene Baustellen treiben Kosten hoch

Was die höheren Baukosten betrifft, so sind diese den Überraschungen geschuldet, die ein historisches Gebäude, wie es der Pfarrhof ist, in sich birgt. Wie die mit dem Projekt betraute Wasserburger Architektin Beate Meßmer erklärte, sei eine undichte Wasserleitung im Erdgeschoss der Grund dafür gewesen, weshalb der Holzboden im Pfarrbüro verfault war und deswegen auf den darunter liegenden Naturboden eine neue Bodenplatte gelegt werden musste. Als weiterer unvorhergesehener Kostentreiber habe sich zudem die Putzdecke im Obergeschoss entpuppt. Diese musste mit einer speziellen Injektionsmethode neu verankert werden. Aber, so jedenfalls sagte Hausherr Pfarrer Georg Alois Oblinger, „letzten Endes hat sich hier alles doch im Rahmen gehalten“.

Auch Schlegel freute sich, dass es nun geschafft sei und war dankbar, den Gästen das Haus präsentieren zu können, das „wie ein Phönix aus der Asche erstanden“ sei. In seiner Rede berichtete der Kirchenpfleger, dass die Geschichte des Umbaus eigentlich bereits im Jahr 2006 begonnen habe. Denn schon vor zwölf Jahren gab es Überlegungen, das damalige Pfarrheim „Auf der Mauer“ zu verkaufen. Diese Idee setzte die Kirchenverwaltung jedoch erst 2015 in die Tat um, nachdem sie beschlossen hatte, den leerstehenden Pfarrhof am Münster zum Pfarrzentrum umzubauen. War der Pfarrhof zuvor ein reines Wohnhaus gewesen, so sollte es nun zu einer Begegnungsstätte für die Pfarrei werden.

Dass dieser Wunsch bereits in Erfüllung gegangen ist, bescheinigte Stadtrat Werner Schönberger. „Der historische Pfarrhof präsentiert sich als Ort der Begegnung“, sagte er und lobte den „respektvollen Umgang“ mit der historischen Substanz. Nachdem Pfarrer Oblinger das Haus und jeden einzelnen Raum gesegnet hatte, konnten sich davon auch an die hundert Besucher überzeugen.

Das neue Pfarrzentrum verfügt nun im Erdgeschoss über eine große Garderobe, das Pfarrbüro sowie ein Gruppenzimmer. Ein Treppenlift macht das Gebäude behindertengerecht und führt ins Obergeschoss, das neben einem weiteren Gruppenraum, einer behindertengerechten Toilette, einer Küche und der Registratur samt Pfarrarchiv auch einen großen Saal birgt. Im Saal, wie auch im Flur sind an drei Stellen Farbschichten aller Epochen des Hauses freigelegt. Zudem zieren alte Skizzen von 1924 die Wände, die als Vorlage für die Deckenbemalung der Kirche dienten. Die „Sala Historica“ von 1514 des Probst Rolandus Goldli mit seiner Lindauer Decke ist dabei sicherlich das Schmuckstück des Pfarrzentrums. Ebenso wie der neu gestaltete Garten, mit seinen lauschigen Plätzchen, ein Kleinod geworden ist.