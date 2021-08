Zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum dritten Mal in Folge hat das Hergensweiler Unternehmen Rose Plastic das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ erhalten. Das Zertifikat soll jungen Leuten eine Orientierungshilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz geben.

Hält dieser Ausbildungsbetrieb wirklich, was er verspricht? Oft lässt sich das für Ausbildungssuchende nicht so ohne Weiteres erkennen. Hier helfen Gütesiegel weiter, die den Schülerinnen und Schülern eine neutrale und zuverlässige Orientierungshilfe an die Hand geben sollen. So wie das Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. Rose Plastic hat jetzt zum dritten Mal erfolgreich an der Zertifizierung der Ertragswerkstatt GmbH teilgenommen.

Die Daten für die Zertifizierung werden dabei anhand zweier Befragungen erhoben: So werden beispielsweise statistische Daten und Kennzahlen zur Ausbildung sowie Maßnahmen, Programme und Konzepte bei den Unternehmen abgefragt. Den weit wichtigeren Part haben jedoch die Azubis. Wie schätzen sie selbst ihren Ausbildungsbetrieb ein? Wie steht es um die Qualität der Ausbildung, wie ist der Umgang mit den Azubis im Unternehmen und wie sehen die Zukunftschancen aus? Das sind nur einige Fragen, die den Auszubildenden gestellt wurden.

Rose Plastic konnte sich im Gegensatz zur letztjährlichen Befragung sogar um einige Punkte verbessern – trotz des herausfordernden Corona-Jahres. Besonders gut abgeschnitten hat Rose Plastic in punkto Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und dem Image als Ausbildungsbetrieb. Was Lea Klein, Ausbildungsverantwortliche bei Rose Plastic, ganz besonders freut. Denn der Erfolg eines Unternehmens hänge unter anderem stark davon ab, ob sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Teil der Firma sähen und dadurch das entscheidende „Wir-Gefühl“ entstehe, so Klein.

Das Gütesiegel der Ertragswerkstatt GmbH wird seit 2013 jährlich verliehen. Derzeit lassen jedes Jahr mehr als 150 Unternehmen die Qualität ihrer Ausbildung umfassend bewerten. Die Initiative „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ ist damit die größte unabhängige und neutrale Zertifizierung für Unternehmen in Deutschland.