Zu klein, zu teuer, zu kurz gedacht: Gemeinderäte wollen Mensa-Planung aufschieben

Der Test ist negativ ausgefallen – die Nachricht aus dem Labor sorgt bei der Fischbacher Grundschule für Erleichterung. Das Kind, dessen Schwester nach Angaben des Landkreises mit Corona infiziert ist, und das an die Schule Fischbach geht, ist virenfrei. Am Dienstag darf die seit Freitag in Quarantäne steckende Klasse wieder an die Schule zurückkehren.

