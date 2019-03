Wo es ein Spatzenmehrfamilienhaus und den Knotenknilch gibt

Jedes Jahr dasselbe schöne Bild beim All’s sell g’macht-Markt der Hergensweiler Powerfrauen, also auch bei diesem elften Mal: Kaum sind die Türen der Leiblachhalle auf, strömt eine wahre Menschenmasse hinein und die Stände der Aussteller sind im Nu belagert.

Was haben die Selbermacher aber auch wieder für schöne und leckere Sachen selber gemacht: Osterhasen in allen Formen, Farben und Materialien, ebensolche Ostereier. Marmelade, Pesto, Käsevariationen. Kräuterkissen. Schmuck aus Glas, Silber oder Holz. Bunte Kissen und Taschen, Obstschalen und Kerzen. Bemalte Grußkarten. Besondere Lampen. Fantasievolle Dekoration für den Frühling. Alles liebevoll und mit sehr viel Kreativität gehäkelt, gestrickt, genäht, gefilzt, gebastelt, gedrechselt, gehämmert. Aus Wolle, Stoff, Glas, Stein, Holz. Was sich hier so kunterbunt liest, ist auch kunterbunt anzuschauen. „Auf dem All’s sell g’macht-Markt gibt es ausgefallene Dinge, die ich sonst einfach nirgendwo kaufen kann. Und die Qualität der selber gemachten Sachen ist unglaublich gut“, sagt Jenny. Ihre Töchter Leni und Maja dürfen sich bei Walter Meyer aus Nonnenhorn etwas aussuchen. „Alles was sie hier sehen, ist aus Holz vom See und darum herum“, versichert der Hobbydrechsler und zeigt auf seine Schalen aus Birnenholz, Schmuckkästchen in eine Veredelungsknolle vom Apfelbaum gebaut, Babyrasseln und vieles mehr. Die kleinen Mädchen sind natürlich von den süßen Osterhäschen aus Holzscheiben begeistert.

Socken gehen auch im Frühling

Jutta Raible aus Grünkraut ist schon seit vielen Jahren beim All’s sell g’macht-Markt dabei. Sie erzählt, dass nach zwei Stunden schon alle ihre Kissen mit blumigen Mustern weg sind. „Man weiß nie genau, was gerade am besten ankommt. Das wechselt jedes Jahr.“ Eigentlich sei sie auf Socken spezialisiert, die gehen witziger Weise auch im Frühling, und dazu gibt es bei ihr kleine österlich Geschenke und Deko für den Frühling. Um Rosi Geisreiter, deren Stand auf der Bühne aufgebaut ist, schart sich gerade eine Menschentraube. Die Kunsthandwerkerin aus Schlachters ist zum neunten Mal auf dem All’s sell g’macht-Markt. Ihre Spezialität: süße gehäkelte Tiere mit lieben Gesichtern. Lissy Buchmüller hat es eine kleine Maus angetan. Lea aus Weißensberg und ihre Mama Miriam interessieren sich für einen Maulwurf. Lea entscheidet sich dann aber doch für eine Schildkröte und ihrem Bruder bringen sie einen Knotenknilch mit: „Da wird er sich freuen.“

Und weil das Wetter so frühlingshaft schön ist, hat sich der Markt auch vor der Leiblachhalle ausgebreitet. In der Sonne sitzen, selbst gebackenen Kuchen essen, Kaffee trinken und dabei die Leute beobachten – herrlich. Hier gibt es Vogelhäuschen, für Menschen, die sich freuen, wenn Leben in den Garten einzieht. Vom Nistkasten für den Grünfink, bis hin zum Mehrfamilienhaus für Spatzen. Und dann hat man plötzlich das Gefühl angeschaut zu werden. Ach, das sind ja die Zaungucker von Christine Doser aus Isny. Sie und ihre lustige Tierwelt, die sie auf Zaunlatten oder Huizen gesteckt hat, sind treue Freunde vom All’s sell g’macht-Markt, kommen jedes Jahr. Ob ihre neugierigen Gesellen mit den frechen Gesichtern typisch für das Allgäu sind, weiß die Künstlerin nicht. Aber sicher sei, dass die Tierköpfe – Esel, Hund, Pferd, Schaf, Rabe, Kuh, Ziegenbock, und so kurz vor Ostern Hase und Henne, gern ins Allgäu hinein schauen. Und damit sie das durch alles Jahreszeiten hindurch tun können, sind sie aus frostsicherer Keramik gearbeitet.

Und zum guten Schluss eine besonders schöne Nachricht: Den Erlös des All’s sell g’macht-Marktes spenden die Hergensweiler Powerfrauen wie immer an die Palliativ- und Hospizversorgung – und da sind dieses Mal rund 1800 Euro zusammen gekommen.