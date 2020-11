Wertvolle Maschinen aus Auto bei Hergensweiler gestohlen

Aus einem im Panoramaweg in Hergensweiler geparkten Auto sind bereits am Donnerstag, 5. November, in der Zeit zwischen 16.30und 17.30 Uhr mehrere Holzbearbeitungsmaschinen entwendet worden. Der Schaden ist beträchtlich, dieser liegt nach Schätzungen bei rund 1600 Euro. Außerdem beschädigte der beziehungseise die bislang unbekannten Täter die Heckklappe des Autos.

Die Polizei Lindenberg bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 08381 / 920 10.