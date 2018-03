Vom Reich der Eiskönigin geht’s bis nach Afrika

Aufgeräumte und erwartungsvolle Stimmung herrscht in der vollbesetzten Leiblachhalle in Hergensweiler. Das Frühjahrskonzert des Musikvereins steht an und darauf freut sich das Publikum sichtlich. Als erstes klatscht es die Musiker der Jugendkapelle Leiblachtal auf die Bühne, die mit zwei Stücken für einen flotten Einstieg in einen runden musikalischen Abend sorgen. Bei Thomas Berghoffs „Olympic Tune“ schwingt Carolin Traut den Dirigentenstab, bei „Coldplay in Concert“ Oliver Stohr. Die Zuhörer sind vom Spiel der jungen Musiker aus Sigmarszell, Niederstaufen und Hergensweiler höchst angetan und erklatschen sich eine Zugabe.

Mit „Vita pro Musica“ von Thiemo Krass steigt der Musikverein unter Leitung von Andreas Abler in ein Programm mit vielen musikalischen Höhepunkten ein. Dazu gehört „Alpine Inspirations“ von Martin Scharnagel, das eine Wanderung in eine wunderschöne Berglandschaft in packender Weise nachempfindet.

Große Gefühle und zarte Töne hält das nächste Stück „Für Theresa“ bereit, das Herberth Honig als Solo für Tuba für seine Tochter komponiert hat. Solist Christoph Hess begeistert hier mit einfühlsamen Spiel und muss auf Wunsch der Zuhörer nochmal nachlegen.

Bezirksdirigent Ernst Müller lobt in seinem Grußwort den jungen Dirigenten, der hier erstmals den Taktstock schwingt. „Daran könnten sich die Hergensweilerer gewöhnen“, sagt er unter dem Beifall des Publikums. Auch Gerhard Bingger, Vorsitzender des Musikvereins, spart nicht mit Anerkennung. Es sei erstaunlich, welch tolles Programm Andi Abler zusammengestellt hat. Davon können sich die Zuhörer nach der Pause weiter überzeugen.

Mit viel Schwung und Temperament kommen „Maxlglaner“, „Zigeunermarsch“ und „Reloaded“ daher, zusammengestellt und arrangiert von Christof Zellhofer.

Die Moderatorinnen Maria Högerl und Lea Schäfer führen unterhaltsam in jedes Stück ein, so auch in die Frühlingsgefühle verheißende Polka „Die Liebste“ von Jaroslav Tvrdý. Mit „Highlights from Frozen“ schlagen die Musiker märchenhafte Töne aus dem Reich der Eiskönigin an, um dann heißblütig mit Totos „Africa“ die ganze Halle zu rocken. So kommt man natürlich nicht „ungeschoren“ von der Bühne. Das Publikum erobert sich mit Riesenapplaus und Bravorufen zwei Zugaben. Und es ist sich einig mit Bezirksdirigent Ernst Müller, der unterstreicht, dass Musikkapellen Aushängeschilder der Gemeinde sind, Garanten für Heimat und Brauchtum. Hergensweiler sei da gut aufgestellt, erklärt Müller, der an diesem Abend auch die Ehrungen vornimmt.

Mit einer Ehrenurkunde auszeichnen kann er den Posaunisten Walter Bingger, der dem Verein bereits seit 50 Jahren die Treue hält. Präsente für die langjährigen Mitglieder überreicht Gerhard Bingger im Namen des Musikvereins. Um bei dieser Gelegenheit seinen Papa Walter gleich mal zu umarmen und der Mama einen Blumenstrauß zu überbringen.

Auch Ehrungen wurden anlässlich des beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Hergensweiler vorgenommen. Zur bestandene Bläserprüfung D1 wurde Antonia Bihler, Anna Bingger, Manuel Bingger, Carlotta Erk, Berna Knitz, Rosalie Heim gratuliert.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Walter Bingger geehrt, Michael Bihler und Florian Gsell für 25 jährige Vereinstreue. Seit 15 Jahren sind Walter Brutscher, Maria Högerle und Thomas Roder für den Musikverein Hergensweiler, seit zehn Jahren Veronika Müller. Auch sie erhielten eine Auszeichnung.