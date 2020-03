Voller Enthusiasmus und mit vielen guten Ideen

Der Museums- und Trachtenverein Hergensweiler hat die Hauptversammlung mit Bürgermeister Wolfgang Strohmaier als Gast abgehalten. Thema der Versammlung waren das vergangene Museums- und Trachtenjahr, sowie neue Projekte in diesem Jahr. Da die Versammlung Anfang März stattfand, als die Einschränkungen wegen der Coronakrise nicht absehbar waren, spielte das bei dem Treffen noch keine Rolle.

Auf ein aufregendes Trachtenjahr blickte Trachtenwartin Angela Rehm im Motorradclubheim in Hergensweiler zurück: Zwischen Jugendtanzproben und Trachtenfesten besuchte der Verein außerdem mehrere Jubiläen anderer Trachtenvereine im Süden Deutschlands.

Für ihr Engagement im Trachtenverein erntete sie großes Lob von Georg Betz, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins: „Angela hat als Trachtenwart wieder die ganze Arbeit für die Abteilung Tracht ausgeführt.“

Nur leider läuft nicht alles so glatt im Museums- und Trachtenverein. Im vergangenen Jahr gab es keine Museumsleitung – trotzdem kümmerte sich der Vorstand gerne um die Organisation des Museums. Auch die letzte Sonderausstellung „Damit Vergangenheit Zukunft hat“ fand nicht das ganze Museumsjahr über statt, sondern nur zwei Monate. Dafür war die Eröffnung der Ausstellung ein voller Erfolg: Gut 200 Menschen besuchten die Vernissage im Juni.

Der Nachtflohmarkt im Juli war auch ein Erfolg für den Verein, denn es kamen sehr viele Besucher, die auch Geld für den Museumsverein einbrachten.

Die in diesem Jahr geplante Sonderausstellung hat Ralf Uecker organisiert. Die Inspiration hierfür bekam er auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen. Dort lernte er den Lindauer Adalbert Emser kennen, welcher kleine Modelle in Glühbirnen baut. Seine Kunstwerke sollen bald im Heimatmuseum zu sehen sein.

Auch in Planung für 2020 ist ein mittelalterliches Museumsfest. Rund um das Museum will der Verein einen mittelalterlichen Markt aufbauen. Feuershow, Gaukler und Musik werden für Unterhaltung sorgen.

„Wir haben festgestellt, dass wir immer etwas Besonderes bieten müssen“, erklärte Betz. „Nur so bekommen wir Besucher in unser Museum, und das wollen wir doch.“ Inzwischen stehen auch diese Projekte wie alle anderen unter dem Vorbehalt der Coronakrise.

Nachdem der neue Vorstand unter der Leitung von Bürgermeister Wolfgang Strohmaier gewählt wurde, dankte dieser den Verantwortlichen des Vereins für all das, was sie für das Museum und für die Gemeinde tun. Es sei toll, so enthusiastische Menschen im Museums- und Trachtenverein zu haben, die gerne etwas machen.

Damit Interessierte Bürger sich mit dem Verein und dessen Mitgliedern austauschen können, soll es regelmäßig am ersten Montag im Monat ein „Museumshock“ stattfinden. Wann der erste Termin möglich ist, ist derzeit noch völlig unklar.