Viel Regen und Ratten sorgen für vollgelaufene Keller in Hergensweiler

Vollgelaufene Keller, verstopfte Gullis und ein mit Ratten verschlossener Kanal - die Folgen des Starkregenfalls vom vergangenen Samstag sorgten bei der Bürgersprechgelegenheit der jüngsten Sitzung des Hergensweiler Gemeinderates für jede Menge Aufregung. Kein Wunder, war doch ein ganzer Straßenzug in Rupolz mit insgesamt zehn Wohnhäusern betroffen. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier versprach eine rasche Ursachenanalyse als Grundlage für weitere Schritte.

Der Starkregenfall vom vergangenen Samstag hatte es in sich. Zehn Wohnhäuser in der Rupolzer Straße „Roßhimmel“ waren vom Hochwasser betroffen. Drei Stunden lang hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun, um die Überschwemmungen abzupumpen. Drückte doch das Wasser aus etlichen Kanälen nach oben, statt im Kanalsystem abzulaufen.

Ein Vorfall, der, zumindest in diesem Teil von Hergensweiler, bisher einzigartig war. „Ich wohne seit 38 Jahren da und noch nie hatte jemand von uns Wasser im Keller“, empörte sich einer von rund zehn Anwohnern, die zur jüngsten Gemeinderatssitzung in die Leiblachhalle gekommen waren.

Wie sich bei den teilweise recht emotionalen Wortmeldungen der Bürger herauskristallisierte, geben die Anwohner zwei vermuteten Missständen die Schuld an ihren überschwemmten vollen Kellern. Zum einen glauben sie, dass die Gullis schmutzig und dadurch verstopft waren, sodass das Regenwasser nicht abfließen konnte. Zum anderen, dass das Kanalsystem seit dem Bau der neuen Halle von Rose Plastik vor einem Jahr überlastet ist. Beides Vermutungen, die sich als Vorwurf an die Gemeinde richten. Eine Anwohnerin kritisierte zudem: „Was ich nicht verstehe ist, dass man sich nach einer Woche nicht bei den Betroffenen erkundigt und auch nicht bei der Feuerwehr nachfragt, was die Ursache ist.“

„Im Augenblick kann niemand sagen, was der Grund ist, auch nicht die Feuerwehr“, konterte Wolfgang Strohmaier. Zuvor hatte der Bürgermeister bereits erklärt, dass die Gemeinde regelmäßig ihre Kanäle überprüfen lasse. Bei der Überprüfung befährt eine Kamera die Kanäle und erkennt sowohl Lecks als auch Verstopfungen sowie sonstige Schwachstellen. Weil die letzte Kontrolle schon einige Jahre zurückliegt, die nächste aber erst in zwei Jahren fällig ist, will der Bürgermeister eine solche Befahrung der Kanäle nun „rasch“ und zeitnah veranlassen. Letztendlich erhofft sich Strohmaier dadurch die Klärung der Ursache für die Überschwemmungen.

Ebenso wie die Kanäle lässt die Gemeinde auch die Gullis regelmäßig überprüfen und reinigen. Teilweise macht dies eine beauftragte Firma, teilweise der Bauhof, wie Strohmaier auf Nachfrage der LZ erklärte. Wer und wann zum letzten Mal die Gullis im Roßhimmel saubergemacht habe, will der Bürgermeister noch klären.

Dass die „Schuld“, wie der Vorwurf der Anwohner lautete, bei der Firma Rose Plastik liegt, hält Strohmaier jedoch für unwahrscheinlich. „Das ist ein Trugschluss“, Rose Plastik entwässere in die andere Richtung, hatte er den Anwohnern gesagt und der LZ gegenüber gab er zu bedenken, dass dem Neubau der Halle die Aufstellung eines Bebauungsplans vorangegangen war. Bei diesem Verfahren sei auch das Wasserwirtschaftsamt gehört worden und das habe keine Bedenken gehabt.

Strohmaier betonte mehrfach, dass er nicht über die Gründe spekulieren wolle, sondern auf eine fachliche Ursachenanalyse setze. „Wir kümmern uns drum, das ist ganz klar. Wir sind dran“, versicherte er. Zudem versprach er die Anwohner über die Ergebnisse der Kanalbefahrung zu informieren, sobald Ergebnisse da seien, um anhand dieser dann die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Denn abgesehen von diesem Starkregenvorfall denkt die Gemeinde ohnehin daran ihre Kanäle vom Misch- auf ein Trennsystem umzustellen.

Auch versprach Strohmaier sich eines anderen, aber bei den Überschwemmungen offensichtlich gewordenen, Problems anzunehmen. Eine Anwohnerin hatte nämlich beobachtet, dass das Regenwasser nicht abfließen konnte, weil „ein Kanal komplett durch Ratten verstopft war“. Auf das Rattenproblem hatte die Anwohnerin mit eigenen Worten schon einmal in der Vergangenheit aufmerksam gemacht, sich jedoch mit dem Umstand arrangiert, dass Ratten in Kanälen ganz normal seien. „Aber ab und zu und wenn sie überhand nehmen, müsste man dann schon mal etwas unternehmen“, fand sie und regte an, dass dies nun an der Zeit wäre.