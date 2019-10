Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, in ein Einfamilienhaus im Oberen Riegersbach in Hergensweiler einzubrechen. Sie versuchten, einen Rollladen aufzuhebeln, was laut Polizei aber mislang. Die Täter richteten einen Schaden von etwa 500 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08381 / 920 10 entgegen.