Tür zum Jugendraum bleibt vorerst zu

Der Jugendraum im Opel-Team-Haus in Hergensweiler bleibt vorerst geschlossen. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier erläuterte in der Ratssitzung die Gründe: Zurzeit gebe es keinen von der Gemeinde bestellten Jugendbeauftragten. Aus beruflichen Gründen habe der bisherige Jugendbetreuer Martin Rehm diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können. Aufrufe, einen Nachfolger zu finden, seien bisher ohne Erfolg geblieben. Grundsätzlich sei es wichtig, dass die Jugendlichen auch außerhalb der Vereine einen Treffpunkt haben, stellte der Rathauschef fest. Dies müsse aber geordneter als bisher erfolgen. Es müsse jemand drauf schauen, dass das Gemeindeeigentum pfleglich behandelt wird. Dazu gehöre auch die regelmäßige Reinigung. Und das Konsumieren von Alkohol sei aus Jugendschutzgründen auch nicht zulässig. Es seien zwar keine wilden Partys gefeiert worden, sagte Strohmaier. Aber leere Bierflaschen seien schon herumgelegen. Ohne Betreuung könne er es nicht mehr verantworten, den Raum den Jugendlichen zu überlassen. Er habe sich deshalb an den Kreisjugendring (KJR) gewandt, so Strohmaier. Dieser sei bereits in anderen Landkreisgemeinden aktiv und bereit, auch in Hergensweiler die Jugendlichen zu betreuen. Ein Konzept und einen Kostenvoranschlag hätte der KJR aus Krankheitsgründen noch nicht vorlegen können. Zu gegebener Zeit müsse man also wieder über den Jugendraum reden. Die Gemeinde hat in die Räumlichkeit schon einiges investiert. Vor einigen Wochen wurden neue Fenster und eine neue Eingangstür eingebaut. Vor zwei Jahren ist die elektrische Anlage im Raum erneuert worden.