Streiterei in Supermarkt in Hergensweiler hat Folgen

Ein 54-jähriger Mann aus Weißensberg hat bei der Polizei Lindau am Freitagabend eine Körperverletzung angezeigt. Demnach sei er gegen 18 Uhr von einem 43-jährigen Mann aus Lindau bei einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Hergensweiler verletzt worden, heißt es im Polizeibericht. Der Geschädigte verfolgte den Täter bis nach Lindau und vermutete, dass sein Kontrahent alkoholisiert war. Der Verdacht bestätigte sich bei einer Überprüfung. Der 43-Jährige wies einen Atemalkoholwert von über einem Promille auf. Er wurde mit zur Polizeiinspektion genommen. Es wurden zwei Blutproben entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.