Sprit zu teuer? Mann fährt nach dem Tanken ohne zu bezahlen davon

Ein Mann hat am Donnerstag versucht 23,22 Liter Super-Benzin an einer Tankstelle in Hergensweiler zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, tankte der Autofahrer und fuhr danach einfach ohne zu bezahlen davon.

Allerdings wird die Tankstelle videoüberwacht und das amtliche Auto-Kennzeichen des Täters ist der Polizei nun bekannt. Dem Tankstellenbetreiber ist ein Schaden von 45 Euro entstanden. Ob der Mann einfach vergessen hatte zu bezahlen, oder absichtlich davon fuhr, klärt nun die Polizei.