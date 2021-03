Schweizer Radler stellt sich auf B 12 und hält Autos an

Ein 36-jähriger Radfahrer aus der Schweiz hat sich am Samstagnachmittag im Bereich Hergensweiler mit seinem Fahrrad auf die B 12 gestellt. In der Folge hielt er die vorbeifahrenden Fahrzeuge bis zum Stillstand an, wie die Polizei mitteilt.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Radfahrer durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Die Staatsanwaltschaft legte eine Sicherheitsleistung gegen den schweizerischen Staatsbürger in Höhe von 1000 Euro fest. Er durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Radtour fortsetzen. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr ein.