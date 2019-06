Mit Schrott und Altmetall ist der Container gefüllt gewesen, der in Hergensweiler in der Bahnhofsstraße neben dem gemeindlichen Bauhof steht: Dort ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer selbst hatten die Hergensweilerer Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Christian Flemming