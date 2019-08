Sobald das eigene Familienauto geparkt war, waren die ersten quietschenden Reifen bereits zu hören. Immer dem Motorheulen nach, lag etwas versteckt der Besucherbereich des achten Laufs des Westallgäuer AuGe-Slaloms im Hergensweiler Industriegebiet Rupolz, den das Opel-Team Hergensweiler an diesem Tag Ende August ausrichtete.

Da es bei einer solchen Motorsport-Veranstaltung auch gefährlich werden kann, mussten einige Vorsichtsmaßnahmen zum Wohle der Zuschauer getroffen werden. Die gut 500 Meter lange Strecke wurde weiträumig abgesperrt, worunter die direkte Sicht auf die Rennstrecke leider litt. Doch hierfür hatte der Veranstalter des Opel-Teams um seinen Vorstand Oliver Linier keine Kosten und Mühen gescheut und bereits zum zweiten Mal eine Kamera auf einem Kran installiert. So konnte die gesamte Rennstrecke via großen Bildschirm von den Zuschauern eingesehen werden, um keine Sekunde der Lenkmanöver zu verpassen.

Dieser achte Lauf war gleichzeitig der letzte Lauf der AuGe-Slalommeisterschaft in diesem Jahr. Insgesamt sechs motorsportbegeisterte Vereine veranstalten über das Jahr hinweg AuGe-Läufe. Die erreichte Punktzahl der Fahrer für ihr Rennen wird über sämtliche Rennen des Jahres hinweg gezählt und so gibt es neben der Siegerehrung des einzelnen AuGe-Slaloms am Ende des Jahres eine Gesamtsiegerehrung der Meisterschaft. Der Clou an diesen Veranstaltungen ist, jeder, der eine gültige Fahrerlaubnis und ein für den Straßenverkehr zugelassenes Fahrzeug sowie einen Helm besitzt, darf an diesem Slalom auch spontan teilnehmen und zeigen, was in ihm und seinem Auto steckt. Doch geht es hierbei keinesfalls nur um Geschwindigkeit. Die auf der Strecke aufgestellten Verkehrskegel müssen möglichst fehlerfrei umfahren werden, denn Geschicklichkeit wiegt bei der Auswertung mehr als die bloße Geschwindigkeit. Nicht umsonst ist der AuGe-Slalom eine Automobil-Geschicklichkeitsveranstaltung. Hierbei werden alle Autos in unterschiedliche Klassen eingeteilt, um ein faires Rennen veranstalten zu können. Die Veranstaltung des Opel-Teams war wieder bestens organisiert. Wie am Fließband starteten die 38 Fahrer, darunter fünf Damen und ein Neueinsteiger, auf insgesamt 261 gewerteten Läufen.

Über weibliche Fahrer wird sich in dieser Männerdomäne besonders gefreut und so gab es eine eigene Damenwertung mit einem extra Preis. Am Rande der Rennstrecke wurde von den Besuchern und Mitstreitern über Fahrstil und Autos gefachsimpelt. Selbst diejenigen, die mit Motorsport nicht allzu viel anfangen konnten, fieberten mit den Fahrern mit und freuten sich über eine Nullfehlerfahrt.