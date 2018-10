Schnäppchen, Schnittchen, Spaß und eine gute Tat

Es ist wieder Zeit für den Frauensachen-Flohmarkt. Schon das Ankommen an der Leiblachhalle ist irgendwie besonders. Vor der Türe brennen Kerzen und weisen den Weg ins Paradies für Schnäppchenjägerinnen. Im Foyer sind stimmungsvoll beleuchtete gemütliche Sitzbereiche aufgebaut, in die sich die Frauen mit Cocktails und leckeren Schnittchen zurückziehen können. Viele sitzen schon hier, kichern, plaudern, zeigen sich ihre neuen Errungenschaften.

Aber jetzt geht es erstmal in die Halle: Was für ein Gewusel, was für ein fröhliches Summen und Brummen aus Gesprächsfetzen und hellem Lachen. Was sind denn überhaupt Frauensachen? Das sieht man gleich: Vor allem natürlich Kleidung und Schuhe, Taschen und Bücher, ein bisschen Kunsthandwerk und natürlich – Frauen sind auch Mütter – Sachen für Kinder. 48 Frauen haben mitgebracht, was sie an die Frau bringen wollen. Sie nutzen ihre Chance, im Kleiderschrank Platz zu schaffen. Und auf der anderen Seite sind die Frauen, die ihre Chance nutzen, um günstig ihre Kleiderschränke zu füllen. Mit Klamotten, die teilweise nicht einmal getragen sind. Denn nicht alles, was Frau kauft, zieht sie auch an. Was der einen also übrig ist, ist für die andere ein Volltreffer. Oder ein besonders hehrer und bewundernswerter Anspruch aus jungem Mund: „Es ist nachhaltig, gebrauchte Kleidung zu kaufen“, erklärt Simone Werner aus Isny. „Das ist Teil meines Plans, die Umwelt nicht mehr als nötig zu belasten.“ Und ihre Freundin Rabea fügt hinzu: „Außerdem sind gebrauchte Sachen schon ein paarmal gewaschen. Es sind dann weniger schädliche Chemikalien drin. Ich habe empfindliche Haut und muss neue Sachen vor dem ersten Tragen sonst mehrmals waschen. Der Frauensachen-Flohmarkt bedeutet für uns, uns gesünder und umweltbewusster anzuziehen.“

Dieses Frauending gefällt uns

Am Stand von Verena Rapp aus Kressbronn haben Elke Parpart aus Wangen und Karin Petrovic aus Maria-Thann gerade ihre neuen Lieblingsteile gefunden. Mit Herz: Zwei schwarze T-Shirts mit dem Aufdruck „I love NY“ und einer Geschichte dazu. Die wollen die Freundinnen natürlich hören. Es war so: Verena war mit ihrem Papa vor zehn Jahren in New York, die Tante besuchen. Direkt am Time Square, in einem hübschen kleinen Laden hat sie die Herz-T-Shirts bei einem netten Afrikaner gekauft. Elke schenkt eines davon Karin. „Jetzt können wir im Partnerlook zusammen weggehen“, freut sie sich. Auf dem Frauensachen-Flohmarkt sind sie zum ersten Mal. „Wir sind gekommen, weil wir andere Veranstaltungen der Power-Frauen kennen. Die machen immer so coole Märkte“, lobt Karin. Und Elke meint: „Dieses Frauending gefällt uns. Wir mögen Männer, aber es macht Laune, mal einen Abend zu erleben, der nur für Frauen da ist.“ Verkäuferin Verena Rapp ist ebenfalls zum ersten Mal auf dem Frauensachen-Flohmarkt. Sie lobt hellauf begeistert: „So eine Geschichte von Frauen für Frauen ist absolut toll. Die Atmosphäre ist besonders und der Flohmarkt perfekt organisiert.“ Vorne rechts sitzen Stefanie Pichler und Silke Bingger. Sie tragen T-Shirts, auf denen steht ganz klar, was Sache ist: „Keine Frau ist perfekt, aber die in Hergensweiler sind verdammt nah dran.“ Die beiden sind erfahrene Flohmarkthasen und erzählen, dass sie für den Frauensachen-Flohmarkt natürlich speziell sorgfältig aussuchen was sie verkaufen, um dem hohen Anspruch der Besucherinnen gerecht zu werden. Kein Ramsch, kein Krempel. Schöne Frauensachen eben. Heike Schwaiger, eine der Power-Frauen, kommt vorbei und bietet den Verkäuferinnen belegte Seelen an, oder ein Getränk. „Wir werden hier toll versorgt“, sagt Silke. Ja, die Power-Frauen denken an ihre Mitmenschen. Auch den Reinerlös des Flohmarkts spenden sie: an die Palliativ- und Hospizversorgung. Nach vorläufigem Kassensturz sind in diesem Jahr 900 Euro zusammengekommen.