Rose Plastic begrüßt neue Auszubildende

Fünf junge Menschen sind am 1. September bei Rose Plastic ins Berufsleben gestartet. Somit bildet der Hersteller von Kunststoffverpackungen am Stammsitz in Hergensweiler derzeit insgesamt 17 Jugendliche in gewerblichen und kaufmännischen Berufen aus.

Der erste Ausbildungstag bei Rose Plastic: Eigentlich die beste Gelegenheit für die Neuen, sich erstmal kennenzulernen, sich auszutauschen und auch mal die Köpfe zusammenzustecken. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und den dementsprechenden Auflagen ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders als sonst. Abstand halten heißt die Devise. Sowohl im großen Tagungsraum des Unternehmens als auch beim Fototermin. Auch der obligatorische Rundgang die Produktionshallen und das Verwaltungsgebäude, den die alten Azubis für ihre neuen Kollegen organisieren, fällt etwas anders aus als gewohnt. „Für uns war es schon eine Herausforderung, den Einstieg für unsere Azubis genauso herzlich wie sonst auch zu gestalten“, sagt die Ausbildungsverantwortliche bei Rose Plastic Lea Rothenhäusler. Doch auch die Suche nach Auszubildenden sei in Zeiten von Corona schwieriger, so Rothenhäusler. „Die Berufswahl ist häufig eine Entscheidung fürs Leben. Daher wollen wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich umfassend und individuell über unser Angebot an gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsberufen zu informieren – angesichts der aktuellen Situation sehr gerne online“. In diesem Jahr wurden Auszubildende als Industriekauffrau, Werkzeugmechaniker, Technischer Produktdesigner und als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement eingestellt. Außerdem hat eine Studentin ihr Studium für BWL-Industrie an der Dualen Hochschule in Ravensburg und beim Partnerunternehmen Rose Plastic begonnen.