Rose Plastic begrüßt fünf neue Azubis

Fünf junge Menschen sind Anfang September bei Rose Plastic ins Berufsleben gestartet. Damit bildet der Hersteller von Kunststoffverpackungen am Stammsitz in Hergensweiler derzeit insgesamt 20 Jugendliche in gewerblichen, technischen und kaufmännischen Berufen aus, wie das Unternehmen mitteilt. Lea Rothenhäusler ist als Ausbildungsverantwortliche bei Rose Plastic öfter auf Berufemessen oder auch in Schulen vor Ort. „Oftmals hört man von Schülern, dass man nur durch ein Studium die Aussicht auf eine erfolgreiche Berufskarriere hat. Das ist den Köpfen vieler Eltern und Lehrer verankert.“ Doch auch mit einer klassischen Berufsausbildung könne der Grundstein für einen erfolgreichen Berufsweg gelegt werden. Meliksah Aras erlernt den den Beruf des Medientechnologen Siebdruck, Lukas Heckelsmüller wird in zum Informatikkaufmann ausgebildet, Dennis Stoverock startet als Verfahrensmechaniker ins Berufsleben, Pia Brüderlin hat sich für für eine Lehre zur Industriekauffrau entschieden. Florian Losert setzt auf eine duale Ausbildung zum Bachelor of Arts BWL. Foto: Rose Plastic