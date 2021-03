Rose-Plastic aus Hergensweiler startet nachhaltiges Projekt mit der Firma Würth

Seit mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt und produziert Rose-Plastic-Kunststoffverpackungen für die unterschiedlichsten Branchen. Beim Thema Nachhaltigkeit setzt das Unternehmen mit Hauptsitz in Hergensweiler laut Pressemitteilung unter anderem auf Verpackungslösungen aus Rezyklat und hat ein gemeinsames Projekt mit seinem Kunden Würth gestartet.

Eine Verpackung müsse demnach mehrere Anforderungen erfüllen: Ihren Inhalt schützen, ihn sicher von A nach B bringen oder Produkte durch ein ansprechendes Design ins rechte Licht rücken. Dabei schließen sich Kunststoffverpackungen und Nachhaltigkeit nicht aus, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Im Gegenteil. Denn durch Kunststoffverpackungen würden Ressourcen geschont. Und das nicht nur bei Lebensmitteln, die dadurch länger haltbar bleiben. Auch andere Konsumgüter, die zur Herstellung wertvolle Ressourcen benötigen, profitieren von Verpackungen, die sie sicher vor Beschädigungen schützen. Denn Produktschutz bedeutet Klimaschutz, erklärt das Unternehmen.

Nachdem Rose-Plastic Anfang 2020 aus Zuckerrohr gefertigte Kunststoffverpackungen auf den Markt brachte, folgte nun im nächsten Schritt die Verpackungslösung auf Basis von Post-Consumer-Rezyklaten (PCR). Sie bestehen aus Kunststoffabfällen von Privathaushalten, gesammelt im Gelben Sack. Der Kunststoffabfall wird von anderen Stoffen getrennt, in der Größe differenziert, nach Kunststoffart sortiert, gemahlen, gewaschen, geschmolzen, gefiltert und wieder granuliert und so in neue wertvolle Ressourcen umgewandelt. Die Verwendung von PCR ermögliche einen nachhaltigen Ansatz im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgedankens, so das Unternehmen weiter in der Mitteilung.

Für das Familienunternehmen, das mittlerweile in dritter Generation inhabergeführt ist, stehen Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Handeln im direkten Zusammenhang mit den Unternehmenswerten. Gleiches gelte für die Adolf Würth GmbH & Co. KG. Als langjähriger Kunde verpackt der Spezialist für Montage- und Befestigungsmaterial seine Produkte unter anderem in den Verpackungslösungen von Rose-Plastic.

Doch es sind nicht nur die Werte, welche die zwei Unternehmen verbinden. Gegründet als kleine Ein-Mann-Betriebe, wuchsen beide im Laufe der Jahre zu Marktführern an. Was also lag näher, als mit den Verpackungslösungen aus Rezyklat gemeinsam ein nachhaltiges Projekt zu starten?, erklärt Rose-Plastic in der Mitteilung.

Die Linie, die sowohl Rose-Plastic als auch Würth dabei fahren, ist klar. „Wir haben den ehrlichen Anspruch, etwas zu verändern“, sagt Thorsten Kircher, Leiter Vertrieb und Marketing bei Rose-Plastic. Deshalb wird aus dem Gelben Sack auch all das genommen, was drin ist. „Wir picken uns keine Rosinen raus“, bestätigt Kircher. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Verpackungen grau sind oder einen leicht wahrnehmbaren Geruch haben. All das zeige vielmehr, dass die Nachhaltigkeit wirklich im Vordergrund stehe, so Kircher in der Pressemitteilung.

Bei Würth trifft Rose-Plastic mit diesem Konzept auf offene Ohren. Denn auch hier sucht man immer wieder neue Wege, nachhaltig zu arbeiten und sich dabei gleichzeitig auf die Unternehmenswerte zu stützen. Seinen Kunden Produkte in PCR-Verpackungen von Rose-Plastic anbieten zu können, füge sich wie ein Puzzlestein in das Nachhaltigkeitskonzept des Unternehmens. Dabei steht auch bei Würth der Anspruch an ehrliche Verpackungslösungen im Fokus. Zwar besteht generell die Möglichkeit, das Material bei der Verarbeitung einzufärben, doch auch auf diesen Schritt verzichtet Würth im Sinne der Nachhaltigkeit – und setzt noch eines obendrauf: Selbst die Etiketten, die wichtige Informationen zum Produkt tragen, sind zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff und werden mit ökologisch unbedenklichem Klebstoff aufgebracht. Damit war es sogar möglich, die neuen Verpackungen nach Cradle-to-Cradle zertifizieren zu lassen. Hinter dem Begriff Cradle-to-Cradle, was sinngemäß „Von-der-Wiege-zur-Wiege“ bedeutet, steht die Idee der Kreislaufwirtschaft. Die eingesetzten Rohstoffe werden am Ende des Lebenszyklus eines Produkts wieder vollständig in den Produktionsprozess zurückgeführt.