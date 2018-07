Radfahrer schwebt nach Unfall auf der B12 in Lebensgefahr

Sehr schwer verletzt wurde am Mittwochabend auf der B12 vor Hergensweiler der Fahrer eines E-Bikes. Der 76-Jährige fuhr gegen 18.40 Uhr aus Richtung Hergensweiler auf dem Radweg neben der Bundesstraße. Auf Höhe Scheidenweiler fuhr er auf die B12, um die Fahrbahn zu überqueren. Dabei wurde er vom Auto eines 58-Jährigen frontal erfasst, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei sehr schwere Verletzungen zu, so dass ein Hubschrauber ihn in eine Klinik nach Ravensburg fliegen musste. Der Mann schwebte nach Auskunft der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Kempten in Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die Bundesstraße sperren.

