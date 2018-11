Räte legen Preise der Baugrundstücke fest

Interessenten für das neue Baugebiet „Panoramaweg-Montfortstraße“ in Hergensweiler gibt es bereits zuhauf. Jetzt sind auch bisher noch offene Fragen geklärt. Vergangenen Dienstag hat der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung Beschlüsse gefasst, die Bürgermeister Wolfgang Strohmaier nun öffentlich macht: Von den zwölf gemeindlichen Baugrundstücken werden elf verkauft.

Mit dieser einstimmig getroffenen Entscheidung ist ein früherer Gemeinderatsbeschluss aufgehoben, nach dem nur soviel Grundstücke verkauft werden sollten, bis die Erschließungskosten gedeckt sind. Den Kaufpreis legten die Räte auf 210 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche fest. Hinzu kommen ein Ablösungsbetrag auf den Erschließungsbeitrag (voraussichtlich rund 27 Euro pro Quadratmeter), eine Vorauszahlung auf den Herstellungsbeitrag für die gemeindliche Entwässerungseinrichtung (2,81 Euro je Quadratmeter) und eine Erstattung der Kosten für den Grundstücksanschluss (3000 Euro). Den Käufern ebenfalls berechnet werden die im Bebauungsplan vorgeschriebenen Zisternen, die die Gemeinde errichten wird. Die geschätzten Kosten hierfür liegen pro Zisterne bei 10 000 Euro, in Rechnung gestellt werden die tatsächlichen Kosten.

Man habe sich bei der Festlegung des Kaufpreises an den Bodenrichtwerten orientiert, die Ende 2016 bei 190 Euro pro Quadatmeter lagen, merkt Gemeindechef Strohmaier an. Bei den Gesamtkosten habe man unter der „Schallgrenze“ von 250 Euro bleiben wollen: „Wir wollten schauen, dass Familien sich das auch leisten können.“ Herausgekommen sei ein für alle Seiten fairer und angemessener Preis, so Strohmaier. Das neue Baugebiet trage zu einer natürlichen Weiterentwicklung der Gemeinde bei, schließe die Lücke zwischen Panoramaweg und Montfortstraße. Die Erschließungsarbeiten sollen im Juni 2019 anlaufen und voraussichtlich im September abgeschlossen sein.

Bewerbungsfrist läuft vom 23. November bis 14. Januar

Am 23. November wird im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht, wo die Bewerbungsunterlagen und die Vergaberichtlinien heruntergeladen werden können. Sie sind auch gegen eine Gebühr von zehn Euro in der Gemeindeverwaltung erhältlich. Bewerber, die schon Interesse bekundet haben, werden von der Verwaltung entsprechend informiert. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen dann bis spätestens 14. Januar schriftlich (nicht per E-Mail) bei der Gemeinde eingegangen sein. Vergeben werden die Grundstücke anhand der vom Gemeinderat beschlossenen Vergaberichtlinien. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 559 und 766 Quadratmetern.