Interessenten für das neue Baugebiet „Panoramaweg-Montfortstraße“ in Hergensweiler gibt es zuhauf. Jetzt haben die Gemeinderäte einstimmig die Kriterien für die Vergabe von Baugrundstücken festgelegt. Hier können Bewerber bis zu 100 Punkte sammeln, jeweils zur Hälfte bei Ortsansässigkeit und sozialen Kriterien.

Ehepaare, eingetragene Lebenspartner und Partner gelten als ein Antragsteller, ihre Punkte werden addiert. Das Wohnen im Ort wird mit maximal 30 Punkten bewertet. Für jedes volle Jahr, das ein Bewerber in Hergensweiler gewohnt hat, gibt es einen Punkt. Mit Arbeitsstelle und Ehrenamt lassen sich jeweils bis zu zehn Punkte erreichen. Gestaffelt wird nach Anzahl der Jahre. Bei einer ununterbrochen ausgeübten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Ort von mindestens zehn Jahren gibt es die volle Punktzahl. Die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten in Vereinsvorständen sowie als Kommandant und stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hergensweiler wird mit fünf Punkten gewichtet. Zwei Punkte erhalten Mitglieder mit besonderen Aufgaben in örtlichen Vereinen. Dazu zählen Jugendleiter, Betreuer sowie die Aktiven der Feuerwehr. Wer sich in sonstigen Bereichen ehrenamtlich engagiert, beispielsweise im Pfarrgemeinderat oder örtlichen Helferkreisen, kommt ebenfalls in den Genuss des Zwei-Punkte-Bonus. Im sozialen Bereich liegt das Hauptaugenmerk auf Kindern. Hier können bis zu 30 Punkte gesammelt werden. Angerechnet werden bis zu drei Kinder, die in der Familiengemeinschaft wohnen. Je Kind werden zwei Punkte vergeben, die je nach Alter mit unterschiedlichen Faktoren multipliziert werden.

Zehn Bewertungspunkte gibt es bei Schwerbehinderung (mindestens 50 Prozent) oder Pflege von Angehörigen. Das Familieneinkommen wird ebenfalls berücksichtigt. Wenn es unter 65 000 Euro im Jahr liegt, gibt es fünf Punkte, in der Staffelung bis 75 000 Euro drei Punkte. Orientiert hat man sich hier an den Empfehlungen des bayerischen Innenministeriums, erläuterte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier.

Eine Staffelung gilt auch für vorhandenes Vermögen. Liegt es unter 150 000 Euro, zählt das fünf Punkte, in der nächsten Stufe bis 200 000 Euro drei Punkte. Bestehendes Immobilieneigentum in Hergensweiler führt bei der Gesamtberechnung zu zehn Punkten Abzug.

Bewerbungsbögen werden verschickt

Mit den beschlossenen Kriterien, deren Grundzüge die Räte in einer Klausur erarbeitet hatten, sorge man für eine möglichst faire und doch gesteuerte Vergabe, sagte Gemeindechef Strohmaier. Zur Sitzungsvorlage gab es nur wenige Änderungswünsche. Katharina Rehm wollte auch Schwangerschaften mitberücksichtigt wissen. Bernhard Merkel regte an, den Partnerbegriff genauer zu definieren. Der gilt nun für Partner, die bereit sind, sich gemeinsam ins Grundbuch eintragen zu lassen. Die Bewerbungsbögen sollen allen Grundstücksinteressenten, die sich bisher gemeldet haben, zugesandt werden. „Es sind an die 110 Bewerber“, erklärte Rathauschef Strohmaier. Wieviele der 19 Grundstücke die Gemeinde anfangs verkaufen wird, steht noch nicht fest. Im letzten Ratsbeschluss hieß es, dass der Verkauf die Erschließungskosten decken soll. Die sind aber noch nicht bekannt. Auch muss der Gemeinderat noch die Verkaufspreise für die Grundstücke festlegen.