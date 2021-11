Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Hergensweiler

Eine Streife der Lindenberger Polizei hat Samstagmittag in der Kemptener Straße in Hergensweiler bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle einen Autofahrer angehalten. Dabei wurde beim 20-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Polizeiangaben zufolge ergab ein durchgeführter Test einen Wert von 0,3 Promille. Da bis zum Alter von 21 Jahren für alle Fahrzeugführer die Null-Promille-Grenze gilt, kommt auf den jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro zu.