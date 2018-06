Planungen zur Sanierungen von altem Bahnhof und Rathaus laufen an

Es geht los mit den Planungen für die Sanierungen von altem Bahnhof und Rathaus. Die Hergensweilerer Räte haben für das von Bürgermeister Wolfgang Strohmaier vorgelegte Gesamtkonzept einstimmig grünes Licht gegeben.

Im Wohnteil des alten Bahnhofsgebäudes sollen zwei Wohnungen entstehen. In den Hallenteil, in dem früher Schalterhalle und Wartesaal untergebracht waren, soll die Bücherei einziehen. Für die Umnutzung braucht es eine Genehmigung. Die Halle sei perfekt geeignet für die Dorfbücherei, war sich Strohmaier sicher. Mit deren Umzug würden dann Räume im Erdgeschoss des Rathauses frei. Hier sollen ein Mehrzweckraum entstehen und das Museumsarchiv untergebracht werden. Im Dachgeschoss des Rathauses ist dann der Einbau einer Wohnung vorgesehen. Für das „schöne, runde Gesamtkonzept“ will der Rathauschef alle Fördermöglichkeiten nutzen.

Gemeinde kann mit Fördergeldern rechnen

Beim Wohnteil des Bahnhofs kann die Gemeinde mit 30 Prozent Zuschuss zu den auf 300000 Euro geschätzten Sanierungskosten rechnen. 60 Prozent der Kosten lassen sich mit einem fast zinslosen Kredit des neu aufgelegten Wohnungsbauprogramms des Freistaats finanzieren. Es fördert die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen. Strohmaier war schon zusammen mit Architekt Christian Auerbach bei der Regierung von Schwaben, um die Formalitäten abzuklären. Hergensweiler wäre die zweite Gemeinde im Bezirk Schwaben, die das Programm in Anspruch nimmt, so der Gemeindechef.

Die Sanierung des Hallenteils kommt nach einer ersten Kostenschätzung auf knapp 160000 Euro. Bei der Nutzung als Dorfgemeinschaftsraum mit Dorfbücherei kann eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung beantragt werden. Wie hoch der Zuschuss sein werde, lasse sich derzeit noch nicht sagen, sagte Strohmaier. Im letzten Jahr lag der Fördersatz bei 51 Prozent. Auch beim Rathaus kann die Gemeinde mit Zuschüssen aus Wohnungsbauprogramm und Dorferneuerung rechnen. Architekt Auerbach wird die Kostenschätzung für Umbau und Sanierung entsprechend den neuen Plänen modifizieren.

Die ursprünglichen Pläne, im alten Bahnhof Flüchtlinge unterzubringen und das Gebäude an das Landratsamt zu vermieten, sind somit vom Tisch. Mit der jetzigen Lösung liege die Vermietung in der Hand der Gemeinde, so Strohmaier. Sie könne nach Bedarf entscheiden, ob sie die Wohnungen an anerkannte Asylbewerber oder sozial schwächere Einheimische vergibt.

Rathauschef setzt mögliche Mieteinnahmen niedrig an

Über Kosten und Nutzen beider Varianten zu diskutieren, wie von Ratsmitglied Michael Rehm per Mail angeregt, hielt Strohmaier nicht für erforderlich. Die Gemeinde sei in der Verantwortung, Wohnraum auch für sozial Schwache zu schaffen. Und bei der Nutzung von anderen gemeindlichen Gebäuden, wie dem alten Feuerwehrhaus, habe man auch keine Berechnungen angestellt, was für die Gemeinde dabei herauskommt. Bei den Mieteinnahmen für den alten Bahnhof hat der Rathauschef mit niedrig angesetzten fünf Euro pro Quadratmeter kalkuliert. An einem Mietspiegel kann er sich nicht orientieren, da Hergensweiler keinen hat. Dann sei es sinnvoll, dass man einen erstelle, regte Gemeinderätin Constanze Heim an. (hipp)