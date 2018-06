Pascal Tham schließt Ausbildung besonders gut ab

Pascal Tham ist ausgezeichneter Azubi

Hergensweiler - Als bester Absolvent aus dem Allgäu ist Pascal Tham (Zweiter von rechts) in seinem Ausbildungsberuf Informatikkaufmann ausgezeichnet worden. Gelernt hat der junge Mann bei der Firma Rose Plastic in Hergensweiler, die ihn nach Abschluss der Lehrzeit übernommen hat. „Durch die Ausbildung konnte ich mir wertvolle persönliche und fachliche Kompetenzen aneignen und diese dann im Arbeitsalltag anwenden und weiter festigen“, sagt Pascal Tham. Auch habe er davon profitiert, dass sein Ausbildungsbetrieb weltweit aufgestellt ist. Internationale Zusammenarbeit, sowohl von der Unternehmenszentrale in Hergensweiler aus, als auch vor Ort bei einem Einsatz in einer Niederlassung im Ausland standen während der Ausbildung unter anderem auf dem Programm.