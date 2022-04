Unbekannte haben in der Nacht auf Ostersonntag den großen Osterhasen vom Kreisverkehr in Hergensweiler entwendet. Während bei der Polizei in Lindenberg noch kein Diebstahl angezeigt wurde, wird auf Facebook bereits öffentlich nach dem Langohr gefahndet.

Wer hat etwas gesehen oder kann etwas zum Verbleib des Osterhasens sagen? Hinweise bitte an den Gartenbauverein Hergensweiler: info@gartenbauverein-hergensweiler.de