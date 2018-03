Ortsheimatpflege: Vieles geschieht unbemerkt von der Öffentlichkeit

2014 ist Hedwig Wetzel zur Ortsheimatpflegerin in Hergensweiler bestellt worden. In der Ratssitzung hat sie jetzt aufgezeigt, was in dieser Zeit alles an Aktivitäten gelaufen ist – oft unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Um sich für ihre Aufgabe fit zu machen, habe sie als erstes an einem Seminar an der Allgäu-Heimat-Akademie (AHA) in Immenstadt teilgenommen und die Prüfung bestanden. An der AHA vermitteln Dozenten Allgäu- und Heimatwissen in vielen Bereichen, sei es Geschichte, Natur, Kultur oder Dialekt und Mentalität.

Wetzel berichtete über die monatlichen Treffen der Ortsheimatpfleger aus dem Landkreis Lindau und Oberstaufen. Man treffe sich an wechselnden Orten, schaue sich Sehenswertes an. Besichtigt habe man unter anderem ein Stellwerk, Sennereien, Brauereien und eine Jungvieh-alpe.

Zweimal seien die Ortsheimatpfleger auch in Hergensweiler gewesen, besuchten Sonderausstellungen im Heimatmuseum und lobten das frisch sanierte „Goldene Haus“.

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Heimattag, Landesausstellungen, Buchvorstellungen: die Liste an Akivitäten, die Wetzel aufzählte, war lang. Hergensweiler als Ort hat sie beispielsweise am Stand des Heimatbundes Allgäu bei der Festwoche in Kempten präsentiert. Hier erschien sie in Tracht und hat Trachtenhauben genäht, was das Interesse der Besucher gesteigert hat. Wetzel hat Kirchenführungen in der Pfarrkirche St. Ambrosius übernommen, wenn Gruppen für die Führung im Heimatmuseum aufgeteilt werden mussten. Und einmal hat sie einer neunköpfigen Gruppe aus dem Odenwald einen ganzen Tag lang Hergensweiler gezeigt, darunter die Antoniuskapelle und die Schnitzerei Egger.

Die Ortsheimatpflegerin freut sich, dass inzwischen ein Buch von Leo Burger den Weg von Benediktbeuren nach Hergensweiler gefunden hat. Burger habe wie seine Brüder Priester werden wollen, wurde dann allerdings sehr krank, erzählte Wetzel über den gebürtigen Hergensweilerer, dessen Grabstein noch auf dem alten Friedhof steht. Sein Talent sei es gewesen, Streitende wieder dazu zu bringen, sich zu vertragen. Bei ihr rufen Leute an, die Ahnenforschung betreiben und Auskünfte brauchen.

Andere bringen Fotoalben mit alten Bildern und anderes, das erhalten bleiben sollte, vorbei. So verbringe sie schon viel Zeit, sagte Wetzel. Die Räte quittierten ihre Ausführungen mit Beifall.

Auch die Ortschronik soll in Form gebracht werden

Wichtig sei es auch, sich um die Orts-chronik zu kümmern, sie in Form zu bringen, merkte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier an. So eine Chronik sei das Gedächtnis der Gemeinde. „Mein Mann ist am Schreiben, er stellt alles zusammen“, erklärte Wetzel. Es hätten ja schon einige Chroniken geschrieben. Auch ihr Mann habe viel zu dem gesammelt, was über Hergensweiler berichtet wurde. Auf ihrem Dachboden befänden sich eine Menge Ordner. Ratsmitglied Markus Vogler wies darauf hin, dass man für all diese Dinge ein vernünftiges Archiv brauche. Sie auf dem Dachboden zu lagern, sei auf Dauer keine Lösung.

Das Archiv werde Thema, wenn es an die Sanierung und den Umbau des Rathauses gehe, erklärte Strohmaier. Eine Bitte hatte Hedwig Wetzel noch an den Bürgermeister: Wenn es wie beim alten Bahnhof um die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude geht, möchte sie künftig als Ortsheimatpflegerin hinzugezogen werden. Strohmaier versprach, das in Zukunft zu tun.