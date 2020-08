Ortsdurchfahrten in Hergensweiler und Stockenweiler werden erneuert

In den Ortsdurchfahrten Hergensweiler und Stockenweiler beginnen die Arbeiten zur Deckenerneuerung, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Grund sind Risse und Verdrückungen im Asphalt. Die Instandsetzung beinhaltet die Erneuerung der Asphaltbinderschicht in Stockenweiler und die Erneuerung der Asphaltdeckschichten in beiden Ortsdurchfahrten. Des Weiteren werden die Bushaltestellen in Stockenweiler behindertengerecht umgebaut und der Gehweg im Bereich der geplanten Hotelanlage mit Hochborden und Asphaltoberbau neugestaltet. Im Zeitraum von Montag, 31. August, bis voraussichtlich Dienstag, 1. September, ist die B 12 voll gesperrt, ansonsten werden die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelbetrieb durchgeführt.