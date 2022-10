Neues Rathaus an altem Platz

Das bestehende Rathaus in Hergensweiler wird abgerissen – es weicht einem Neubau an derselben Stelle. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Weil in der Redaktion der Lindauer Zeitung diesbezüglich Anfragen von Bürgern kamen, hier noch einmal eine Erklärung.

Möglich ist der Abriss, weil das alte Rathaus – entgegen mancher Vermutung – nicht denkmalgeschützt ist. 2015, als das Landesamt für Denkmalpflege den alten Bahnhof, der ehemals als einer der schönsten im Landkreis galt, in die Denkmalliste aufnahm, erfolgte auch eine Begehung des Rathauses. „Die Behörde befand das Gebäude, das um die hundert Jahre alt ist, nicht für denkmalschutzwürdig“, erzählt Bürgermeister Wolfgang Strohmaier.

Das Haus wurde in mehreren Etappen gebaut. So gibt es beispielsweise eine Wand, die aufgrund ihrer Tiefe einmal eine Außenwand gewesen sein muss, an die dann weiter angebaut wurde. Wenn das Rathaus auch nicht denkmalgeschützt ist, so empfinden es dennoch die meisten Gemeinderatsmitglieder und Bürger der Gemeinde als ortsbildprägend – weshalb auch der Neubau den Charakter des alten Gebäudes wiederspiegeln solle.