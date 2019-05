Im Heimatmuseum in Hergensweiler haben neue Kunstschätze Einzug gehalten: Die Kirchenmalermeisterin Melanie Maurer gibt ab Samstag, 1. Juni, einen Einblick in die Restauration historischer Gemälde, Wand-, Decken- und Fassadengemälden, Skulpturen oder Möbelstücke sowie der Neugestaltung von Räumen mit hochwertiger handwerklicher Arbeit und künstlerischem Feingefühl.

Zu einer Zusammenarbeit kam es über die Hermann von Lingg-Statue, die Melanie Maurer im vergangenen Jahr für das Heimatmuseum restauriert hat. In der Sonderausstellung zeigt sie an einigen ihrer Werke und Statuen unter anderem den Aufbau der hochwertigsten Vergoldertechnik, der Polimentvergoldung sowie neue Gemälde in alter Technik. „Weil sich meine Decken- und Wandarbeiten in Kirchen und Kapellen schwerlich ins Heimatmuseum transportieren lassen“, scherzt sie. Daneben sind sehr schöne Portraits und Zeichnungen zu sehen.

Malen ist nur ein Hobby

„Das Malen von Bildern ist aber mein Hobby. Ich bin keine Künstlerin sondern Handwerkerin. Mein Beruf ist ein Handwerk“, erklärt sie. Denn beim Restaurieren leite sie nicht die künstlerische Freiheit, sondern Wunsch und Auftrag, historische Werte zu erhalten und ihnen durch Reinigung, Sicherung und Retusche zu neuem Glanz zu verhelfen. Eine Besonderheit der Ausstellung ist das Meisterstück der Kirchenmalermeisterin: Die Kopie einer Multscher-Mondsichelmadonna in den typischen Farben. Und mit viel Gold. Wer sich für ihre Handwerkstechniken und Werke interessiert hat nun an fünf Öffnungstagen die Möglichkeit, mit Melanie Maurer ins Gespräch zu kommen.

Melanie Maurer ist in Lindenberg geboren und lebt heute in Hinterschweinhöf bei Oberreute. Aufgewachsen ist sie aber in Niederstaufen. Als dort die Pfarrkirche renoviert wurde, war sie so fasziniert von der handwerklichen Arbeit der Kirchenmaler, dass ihr klar wurde: „Das will ich auch machen.“

Zu dieser Zeit absolvierte sie Ausbildung zur Modistin bei der Hutfabrik Seeberger, Weiler im Allgäu, die sie mit Auszeichnung beendete. Aber direkt danach bewarb sie sich für eine Ausbildung als Kirchenmalerin bei dem Restaurations- und Kirchenmalerbetrieb Pfister in Heinrichshofen bei Landsberg. Auch diese Ausbildung schloss sie mit Auszeichnung ab. Den Ausbildungsberuf Kirchenmaler – gebe es nur in Bayern und Österreich, erklärt sie. Andernorts gibt es den Beruf Vergolder. Erfahrungen sammelte sie als Gesellin bei der Kirchenmaler- und Restaurierungswerkstatt Eyerschmalz in Reicholzried. 2006 besuchte sie die Meisterschule für Vergolder und Kirchenmaler in München. 2007 bestand sie die Meisterprüfung als Kirchenmalerin – wiederum mit Auszeichnung, arbeitete in ihrem Angestelltenverhältnis weiter, bis sie sich 2012 als Kirchenmalermeisterin selbständig gemacht hat.