Motorradfahrer stürzt auf einer Ölspur

Bei einem Unfall auf einer Ölspur hat sich ein Motorradfahrer zum Glück nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher.

Wie die Polizei erst am Wochenende berichtet, ist es bereits am Donnerstagvormittag zu dem Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger aus Hergensweiler ist mit seinem Motorrad aus Hergatz kommend in Richtung Lindau gefahren, als das Motorrad im Bereich von Unternützenbrugg auf einer Ölspur zu Sturz kam und nach rechts von der Fahrbahn rutschte. Der junge Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Lindenberg ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft auf Zeugen.