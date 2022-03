Mit Spaß in lockerer Runde das Gedächtnis trainieren

Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Lindau bietet einen Kurs an mit dem Titel „Mit Spaß fit im Kopf bleiben“. Das ganzheitliche Gedächtnistraining richtet sich speziell an Frauen und Männer der Altersgruppe 65plus. In lockerer Runde und mit viel Spaß soll das Gedächtnis aktiviert und angeregt werden. Beginn ist am Dienstag, 5. April, um 9.30 Uhr im Pfarrheim Hergensweiler. Der Kurs umfasst fünf Termine, jeweils Dienstagvormittag von 9.30 bis 11 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Durchgeführt wird der Kurs von der zertifizierten ganzheitlichen Gedächtnistrainerin Erika Keil. Weitere Informationen sowie Anmeldung bei Frau Kümmich, Telefon 08388/ 830 und Frau Heimpel, Telefon 08388 /444