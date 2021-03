Mann übersieht stehendes Auto

Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Montag zur Mittagszeit auf der B 12 Richtung Hergensweiler auf Höhe der Einmündung Unternützenbrugg ein verkehrsbedingt stehendes Auto einer 56-jährigen Frau übersehen. Er fuhr auf das Auto auf. Durch den Zusammenprall wurde das Auto des 34-Jährigen zudem noch in den Gegenverkehr geschleudert und rammte das Auto einer entgegenkommenden 24-jährigen, teilt die Polizei mit. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird von jder Polizei auf etwa 23 000 Euro geschätzt.