Leiblachlauf geht in die vierte Runde

Da sich der Leiblachlauf nach drei Jahren etabliert hat, startet er am 30. März 2019 in die vierte Runde. Wie bei den vergangenen Läufen beginnt die Veranstaltung um 13 Uhr mit der Startnummernausgabe und bietet – neben dem Hauptlauf und der Nordic-Walking-Strecke – erneut Läufe für die ganz Kleinen, Kinder und Jugendliche. Die Kinderläufe starten um 14 Uhr, eine Stunde später gehen die Teilnehmer des Hauptlaufs über 11,7 Kilometer sowie die Walker (7,6 Kilometer) in die Startlöcher.

Bedingt durch Bauarbeiten an der Bahnbrücke musste die Strecke im Vergleich zu den Vorjahren geändert werden. Auf die Teilnehmer wartet eine Route, bei der auch die Walker die Gelegenheit bekommen, auf Trails entlang der Leiblach zu laufen. Anfangs teilen sich Läufer und Walker noch dieselbe Strecke von der Leiblachhalle durchs Dorf zur Antoniuskapelle. Weiter geht es über eine Schleife durch Hagers und Altis nach Miezlings. Hier können sich die Läufer bei einer Versorgungsstation stärken, bevor die Strecke hinab an die Leiblach führt.

Hier folgen die Sportler den Spuren des Jakobsweges auf abwechslungsreichen Wegen. Im Leiblachtal führt die Route der Walker über Unterösch zurück ins Dorf und direkt zum Ziel, die Jogger laufen an der Knochenmühle vorbei zu einem idyllischem Wasserfall. Nach einem kleinen Anstieg hoch nach Wolfgangsberg und der zweiten Versorgungsstation geht es über einen Waldweg zurück ins Dorf.