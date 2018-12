Klangvolle Einstimmung auf Weihnachten

In einem ganz besonderen Ambiente hat der Musikverein Hergensweiler am Sonntagabend zu seinem Jahreskonzert geladen. Pünktlich zum Adventskonzert war auch der erste Schnee gefallen und so bot die Winterlandschaft einen stimmungsvollen Rahmen zur musikalischen Einstimmung auf Weihnachten. Die Kirche St. Ambrosius war voll besetzt.

Und die Hergensweiler Kirche erwies sich als der perfekte Ort mit einem besonderen Klangerlebnis. Die rund 50-köpfige Kapelle unter der musikalischen Leitung vom neuen Dirigenten Michael Müller ließ den Abend mit der „Concert Fanfare“, einer Interpretation von Kees Vlak, beginnen. Nach dem fulminanten Auftakt wurde es weihnachtlich, als der „Little Drummer Boy“, arrangiert von Thomas Berghoff, die Kirche mit seinen Klängen erhellte. Mit einem traditionellen irischen Volkslied – „The Willow Tree“ ging es weiter, bevor mit „Sleigh Ride“ von Leroy Anderson der nächste Klassiker auf dem Programm stand. Mit dem Medley der irischen Volksweise „Carrickfergus“, einer Komposition von Michael Geisler und dem beeindruckenden Tenorhornsolo von Bernd Höllgartner, wurden von Jingle Bells bis Stille Nacht, weitere – der Jahreszeit entsprechende Lieder eindrucksvoll und mit viel Klangkraft dargeboten.

Ein harmonischer Abend

Mit „Echoes of Silent“, das von Robert Buckley zum Andenken an die verheerende Explosionskatastrophe in Halifax vor 100 Jahren geschrieben wurde, bot das Orchester eine Komposition, die mit seiner weichen Dynamik an die schrecklichen Ereignisse von damals erinnern, aber auch Hoffnung geben soll. Nach diesem nachdenklichen Stück versprühte das „Winter Wonderland“, arrangiert von Heinz Briegel, mit seinen jazzigen Elementen viel Harmonie in der festlich geschmückten Kirche. Nach vielen Klassikern und Volksliedern tauchten die Musiker rund um Michael Müller auch in die Welt der Weihnachtsgeschichten ein.

Zugabe zum Mitsingen

Mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ arrangiert von Mario Bürki, wurde eine weitere Einstimmung zum Fest harmonisch präsentiert. Nach gut einer Stunde, in der sich ein festlicher Zauber über die schöne Kirche in Hergensweiler gelegt hat, wurde es noch einmal hymnisch mit „Highland Cathedral“ – einem ursprünglich nur für den Dudelsack geschriebenen Stück, das von Siegfried Rundel zu einem wunderbar gehörfälligen Ensemble arrangiert wurde.

Nach viel Applaus und einem großen Schritt Richtung besinnliche Weihnachten wurden alle Anwesenden bei der Zugabe „Oh du Fröhliche“ zum Mitsingen eingeladen.