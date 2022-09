Juniorenteams testen ihre Form in Hergensweiler

Bereits zum 25. Mal trägt der TSV Hergensweiler am letzten Ferienwochenende auf dem Sportplatz in Hergensweiler sein Fußball-Juniorenturnier aus. Für viele Vereine aus der näheren Umgebung ist dieses Turnier eine willkommene Gelegenheit, um die Form der neu zusammengesetzten Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen eine Woche vor Beginn der Punkterunde zu testen.

Bei den F-Junioren und den Bambinis zählt das Erlebnis

Am Freitag, 9. September, spielen von 16.45 bis 19.40 Uhr acht Mannschaften der D-Junioren um die Pokale. Einen Tag später, am Samstag, 10. September, geht es dann ab 9.30 Uhr mit den F-Junioren in zwei Fünfergruppen los, hier zählt das Erlebnis vor dem Ergebnis. Dies gilt genauso für die fünf Bambini-Teams, die jeweils in zwei 3er Mannschaften von 12.40 Uhr bis 14.15 Uhr dem Ball hinterherjagen. Zum Abschluss kämpfen dann die E-Junioren von 14.45 Uhr bis 17.45 Uhr um die Platzierungen und Siegerpreise. „Für die Versorgung der hoffentlich zahlreichen Zuschauer ist bestens gesorgt“, so der TSV Hergensweiler in seiner Mitteilung.