In Hergensweiler soll neues Baugebiet entstehen

Die Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs für den Bebauungsplan „Panoramaweg“ hat mehr als 20 Zuhörer in die Sitzung des Hergensweilerer Gemeinderats gelockt. Hintergrund ist das unvermindert große Interesse auch der eigenen Bevölkerung an Baugrundstücken. In dem neuen Baugebiet, das durch den Lückenschluss zwischen Panoramaweg und Montfortstraße entstehen soll, könnten 18 Einfamilienhäuser Platz finden. Das zeigten Thorsten Reber und Merlin Rehmann vom Lindauer Stadtplanungsbüro Sieber anhand erster Planskizzen auf. Wobei immer noch der Gemeinderatsbeschluss steht, vorerst nur soviele Grundstücke zu verkaufen, bis die Erschließungskosten gedeckt sind.

Bürgermeister Wolfgang Strohmaier hatte schon einen Zeitplan im Auge: Am 10. April könne der Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst werden. In einer der folgenden Sitzungen müsse man sich mit den Vergabekriterien befassen. „Wenn alles gut läuft, können wir am 17. Juli den Satzungsbeschluss fassen“, so der Gemeindechef. Strohmaier berichtete vom Interesse einiger Nachbarn, einen Grundstücksstreifen zu ihrem eigenen Grund dazuzukaufen. Möglich sei das, dann würden die neuen Baugrundstücke eben etwas kleiner, erklärte Strohmaier. Großzügig ausgelegt seien sie mit Flächen zwischen 645 und 780 Quadratmetern ohnehin.

Josef Kohl hält sogar 19 Grundstücke für möglich

Zweiter Bürgermeister Josef Kohl meinte, dass sich möglicherweise auch 19 Bauplätze unterbringen lassen. Michael Rehm befürwortete die großen Zuschnitte, bedeuteten sie doch mehr Lebensqualität. Auch seien im letzten Baugebiet die größten Grundstücke als erstes weggegangen. Bernhard Merkel hielt dagegen, dass es eine große Nachfrage nach Wohneinheiten gibt. Da müsse man schon überlegen, was maximal möglich ist. Er wünsche sich deshalb für die größeren Grundstücke Alternativen zu den bisher vorgesehenen Einfamilienhäusern. Das wollen die Planer bei der Fortführung der Skizze berücksichtigen. Wirtschaftlich rechnen wird sich die Erschließung allemal. Das Verhältnis der öffentlichen Verkehrsfläche zum Nettobauland liege mit 13,8 Prozent sehr niedrig, erklärte Thorsten Reber. Angesprochen in der Sitzung wurde auch die verkehrsberuhigte Zone in der Montfortstraße. Hier müsse man wahrscheinlich Veränderungen vornehmen, meinte Bernhard Merkel. Gemeindechef Strohmaier merkte dazu an, dass sich die Anwohner bereits für die Beibehaltung dieser Zone ausgesprochen hätten.