„Ich verschenke gerne meine Zeit“

„Wieso soll denn eine Geschichte über mich geschrieben werden? Ich mache doch nichts Außergewöhnliches“, sagt Arthur Wetzel ein wenig verlegen. Er sitzt im Wintergarten am Tisch und überlegt. Neben ihm steht ein großes Puppenhaus. Die beiden jüngsten Enkelkinder kommen gleich zu Besuch.

Arthur Wetzel ist am 20. November 1949 in Hergensweiler geboren. In seinem Elternhaus, dem Holzhaus nebenan, das heute noch seine 90jährige Mutter bewohnt, und an das er und seine Frau Hedwig angebaut haben. Hedwig und er sind seit 42 Jahren verheiratet. Sie sind Eltern von drei Kindern, Großeltern von vier Enkelkindern. Der gelernte Bankkaufmann war lange Jahre Filialleiter in Hergensweiler und hat ab 1993 bis zur Rente beim Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe gearbeitet.

Dem Laientheater gehört sein Herz schon seit mehr als fünf Jahrzehnten. Bei der Volksbühne Hergensweiler spielte er schon als Junge mit. Seine Frau lernte er bei den Theatertagen in München kennen, und nahm sie verliebt mit ins Allgäu. So sind sie auch zusammen seit über 40 Jahren, entweder als Akteure auf der Bühne oder bei der Organisation dahinter, Mitglieder der Volksbühne. Drei Jahre lang war Wetzel der stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Vor der Hochzeit leitete Wetzel etwa sechs Jahre lang das Jedermann-Turnen im TSV Hergensweiler. Seit 1986 ist er der Trainer der Teenager-Spätlese. „Das amüsiert die Leute immer, wenn wir mit unserem Namen auftauchen“, erzählt er. Die gemischte Gruppe hat er als 36-Jähriger übernommen. Das damals älteste Mitglied war rund 70 Jahre alt. So alt, wie er nun selbst seit ein paar Wochen ist. „Es war schon eine Herausforderung, die Stunden vorzubereiten, bei einem so breiten Altersspektrum“, erinnert er sich. 25 Jahre lang hat die Gruppe jeden Dienstag Gymnastik gemacht. Ausgeschieden sind die Mitglieder nur, wenn sie gestorben sind. Wer Mitglied in Wetzels Teenager-Spätlese war, wollte es auch bleiben. Die Turnstunde war nur ein Teil des Programms. Schwimmen gehen, Fahrrad fahren, viele Ausflüge, Hüttenwochenenden und Reisen hat das Ehepaar Wetzel in den vergangenen 36 Jahren für seine 30 bis 40 späten Teenager organisiert. „Viele die nicht mehr so können, zehren heute noch davon“, sagt Wetzel und fügt hinzu „es hat mir sehr große Freude gemacht, meine ‚Teenager‘ durchs Leben zu begleiten. Wir sind ein Stück weit wie eine große Familie, in der sich einer um den anderen kümmert und sorgt.“

Immer noch treffen sie sich jeden Dienstag – allerdings machen sie jetzt keine Gymnastik mehr, sondern einen gemütlichen Hock. Schließlich sind sie alle älter geworden. Der derzeit älteste „Teenager“ ist 90 Jahre alt. „Wir gehen zusammen schön Essen. Machen also quasi Sitzgymnastik“, sagt Hedwig Wetzel mit einem Lachen. Sie hat ihrem Mann in all den Jahren bei der Organisation geholfen und ihn, wenn er beruflich mal verhindert war, vollwertig in der Gymnastikstunde vertreten. „Es geht nur mit Partner, wenn man sich viel für die Gemeinschaft einbringt. Wir sind ein sehr gutes Team“, sagt Arthur Wetzel, der wiederum seine Frau in ihren Ehrenämtern unterstützt. Sie ist unter anderem Ortsheimatpflegerin und Deutschlehrerin für die Flüchtlinge in Hergensweiler.

Die Ehrennadeln und Urkunden, die er vom Theaterverein und vom TSV bekommen hat, hat er aufgehoben. Aber bedeutsam seien immer nur die zwischenmenschlichen Erlebnisse. „Weil ich hier geboren und dageblieben bin, kenne ich die meisten Einwohner und ihre schönen oder schweren Schicksale. Ich höre ihnen gerne zu, schenke ihnen meine Zeit, nehme Anteil.“ Dafür ist er nach wie vor als Zählerableser für den Zweckverband unterwegs, um seine Mitbürger besuchen zu können.

1992 wurde in Hergensweiler der Trachtenverein gegründet. Arthur und Hedwig Wetzel waren natürlich Gründungsmitglieder. In den zehn folgenden Jahren war Arthur Wetzel Kassierer des neuen Vereins. Von ungefähr 2010 bis 2015 leitete er das Heimatmuseum in Hergensweiler. Und weil das neben Arbeit und Familie alles noch nicht genug ist, ist Arthur Wetzel seit 1985 Lektor und seit 1989 Kommunionhelfer in der Pfarrgemeinde, war von 1982 bis 1990 Pfarrgemeinderatsvorsitzender und zudem handwerklich begabter Mann für alle Fälle im Pfarrhaus sowie gewählter Mitgliederverteeter der Volksbank in Hergensweiler. Es gab Wochen, in denen er keinen einzigen Abend zu Hause war.

Das Ehepaar ist von persönlichen schweren Schicksalsschlägen selber nicht verschont geblieben. Und doch war und ist die Sorge um die Gemeinschaft immer Teil ihres Lebens. „Es ist uns wichtig, auch auf die anderen zu schauen. Ohne Ehrenamt geht es nicht in unserer Gesellschaft“, sagt Arthur Wetzel. Dennoch lasse er es inzwischen ein bisschen ruhiger angehen. Wenn die Schreiberin dieser Zeilen auch nicht genau sieht wo. Denn dem Theater ist er treu und seiner Teenager-Spätlese sowieso. Dazu kommen seine Enkel, die das Ehepaar gerne und häufig betreut, oder Wetzels Mutter, die sie gemeinsam versorgen. „Arthur springt, wenn er um Hilfe gebeten wird“, sagt Hedwig Wetzel liebevoll. „Und ich merke, er macht es immer gern.“ Die von Arthur Wetzel eingangs gestellte Frage dürfte sich nun erübrigt haben…