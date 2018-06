Hergensweilerer Wochenmarkt im Umsatztief

Vor zwei Jahren war er ausgesprochen gut angelaufen: der dienstägliche Wochenmarkt auf dem Parkplatz der Leiblachhalle in Hergensweiler. Inzwischen hat sich mit der nachlassenden Nachfrage auch das Angebot reduziert. „Schade, dass es nur noch einen Käse- und einen Fleischstand gibt“, meinte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier dazu. Ratsmitglied Bernhard Merkel hatte zuvor mitgeteilt: „Der Käsmann hat gejammert.“ Wobei dieser auch lobend erwähnt habe, dass der Bürgermeister regelmäßig einkaufe, gab Merkel mit einem Schmunzeln weiter. Ein Vorschlag des Standbetreibers sei gewesen, dass man vielleicht mit einer von der Bundesstraße sichtbaren Fahne auf den Markt hinweisen könnte. Man könne auch überlegen, den Wochenmarkt in die Nähe der Liebenau zu verlegen, so Überlegungen aus dem Gremium. (hipp)