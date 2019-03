Hergensweilerer Narren fordern Schneeschipp-Schulungen

In Hergensweiler haben die Narren die Regierung übernommen. Am Abend des Schmotzigen Dunschtig entführten Lieblascheller, Nachtwächter und Degermooslätsche Bürgermeister Wolfgang Strohmaier und die Gemeinderäte aus dem Rathaus. Anschließend las Zunftmeisterin Verena Stocker den Politikern die Leviten.

Mit der einsetzenden Dämmerung waren rund um das Hergensweilerer Rathaus bereits helltönende Schellen zu vernehmen. Sobald die Dunkelheit hereinbrach, zeigten sich schemenhafte Gestalten, die als klingelnde Schatten über die Wiese an der Leiblachhalle huschten. Dann, um kurz vor 19 Uhr, ein Moment der Stille, der jedoch schnell von Trompetenstößen und Paukenschlägen durchbrochen wird.

Die einsetzende Musik näherte sich langsam über die Hauptstraße. Der Nachtwächter trat als erstes aus der Dunkelheit in den Schein einer Straßenlaterne. Die Figur mit Halbmaske, Laterne und Hellebarde führt den Sturm auf das Hergensweiler Rathaus. Ihr folgen die Musikanten der Lumpenkapelle Westallgäu sowie die Maskenträger der Degermooslätsche und Lieblascheller von der Narrenzunft Hergensweiler. Vor dem Rathaus kam der Zug zum Halten. Die Narren errichteten den Narrenbaum als Symbol ihrer Herrschaft. Nach einem kurzen Narrentanz gab Zunftmeisterin Stocker das Zeichen, und die Maskenträger stürmten unter lauten Trommelwirbeln das Rathaus.

Dort hatten sich Bürgermeister Stohmaier und die Gemeinderäte zu einem Faschingsumtrunk eingefunden. Den Versuch der Politiker sich in der abgedunkelten Bibliothek zu verstecken durchschauten die Narren schnell. Nach und nach zerrten sie die Gemeindespitze ins Freie. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier musste den goldenen Schlüssel zum Rathaus an die Zunftmeisterin übergeben.

Nach einem kurzen gemeinsamen Tanz auf dem Rathausplatz zogen die Hästräger mit den entführten Politikern vors Zunfthaus. Dort hielten sie eine närrische Gemeinderatssitzung ab. Stocker eröffnete die mit den Worten: „Es wird Zeit, dass wir den Politikern mal wieder zeigen, wie man sowas macht.“ Während ihrer kurzen Sitzung kritisierten die Narren so einiges. Ihnen sei zum Beispiel noch nicht so ganz klar, was die Gemeinde jetzt mit dem Bahnhof vorhabe, den sie für 400 000 Euro ausgebaut hat.

Den Winterdienst-Streit (wir berichteten) in der Gemeinde thematisierten die Narren auch. In Hergensweiler war Unmut entstanden, weil die Straßen beim Schneechaos Anfang Januar erst spät geräumt waren. In der Folge traten zwei Gemeinderäte zurück. Der Streit hatte sich vor allem am Zeitpunkt entzündet, zu dem die Gemeinde den Schneeräumer losschickte. Stocker fragte deshalb: „Wann liegt denn genug Schnee, damit man ihn räumen kann? Erst dann wenn man seinen Nachbarn nicht mehr sieht?“ Die Schlussfolgerung der Narren aus der Äffäre: „Wir fordern Schneeschipp-Schulungen für alle.“

Kein Problem hatten die Narren mit den steigenden Wasserpreisen im Dorf. „Wir trinken sowieso lieber Bier“, meinte der stellvertretende Zunftmeister Ralph Ehrle. Vielmehr störten sich die Narren, an den Hergensweiler Bürgern, die für Traditionen nichts übrig haben. „Kuhglocken, Kirchenglocken aber auch närrisches Treiben in der Nacht gehören einfach zum Dorf dazu“, meinte Stocker.

Sie bemängelte außerdem die schmalen Gehwege im Ort: „Da kann man nicht mit zwei Kinderwägen nebeneinander laufen. Das stört uns Mamis sehr beim ratschen.“ Eine familiäre Atmosphäre zu vermitteln, ist den Hergensweiler Narren wichtig. Kinderwägen gehören bei den Degermooslätsche schon fast mit zur Umzugsausrüstung. Nicht so ganz in dieses Bild passten allerdings die abgerissenen Gestalten der Lumpenkapelle Westallgäu, mit teils sexistischen und frauenverachtenden Aufnähern auf den Kutten.