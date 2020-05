Hergensweilerer Erzieher sehnen sich nach ihren Kindern

„Wir vermissen Euch“. Die Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätte St. Ambrosius in Hergensweiler haben in großen bunten Buchstaben auf einem Banner mitgeteilt, nach was sie sich im Augenblick sehnen: Nach mehr und mehr Normalität sowiedem Toben und den verschiedenen Geräuschen, mit denen die Kinder sonst die Räume des Kindergartens erfüllen. Mit verschiedenen Mitmach-Heften und E-Mails haben die Mitarbeiter von St. Ambrosius in den vergangenen Wochen mit ihren Kindern Kontakt gehalten. Von den 75 Kindern werden momentan nur bis zu 19 Kinder betreut. Es wird noch dauern, bis alle wieder da sind. „Für uns steht der Regenbogen für Vertrauen und Zuversicht, dass alle Herausforderungen gemeistert werden und wir uns gesund wiedersehen“, schreibt die Kindertagesstätte. Foto: St. Ambrosius