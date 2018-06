Hergensweiler will Ortskern entschleunigen

Die Sanierung der Friedhofsmauer an der Kirche St. Ambrosius in Hergensweiler macht Fortschritte, die in diesem Bereich gesperrte Dorfstraße wird bald wieder für den Verkehr frei gegeben. Ratsmitglied Johannes Schneider nahm das zum Anlass, auf das vom Gemeinderat vor fast zwei Jahren beschlossene „Tempo 10“ in diesem Bereich und im Friedhofweg hinzuweisen.

Er fände es gut, wenn nach Öffnung der Straße das Tempolimit mittels Schildern und Markierungen aktiviert wird, so Schneider. „Wir sind dran“, lautete die Antwort von Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. In der Bürgerfrageviertelstunde äußerte eine Hergensweilerin Bedenken, dass dort durch einen scheinbaren Schutzraum Fußgänger gefährdet sind. Beispielsweise durch Radfahrer, die in der Regel sehr flott unterwegs seien. Strohmaier glaubt allerdings nicht, dass die Maßnahme eine besondere Gefährdung für Fußgänger mit sich bringt. (hipp)